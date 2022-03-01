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ФХРБ: решение об отстранении белорусских команд от международных турниров противоречит уставу ИИХФ
01.03.2022 07:39 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси считает решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) об отстранении сборных и клубных команд Беларуси от участия в турнирах под эгидой этой организации абсолютно несправедливым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХРБ.
"Будучи спортивной организацией, мы глубоко убеждены в том, что миссией спорта и хоккея в частности является объединение людей, способствование дружбе, духу честной игры и единству, особенно в трудные времена, а не разъединение людей путем принятия несправедливых, дискриминирующих решений, прямо противоречащих уставу ИИХФ. Белорусские спортсмены не принимают участия в вооруженном конфликте - это очевидно. Поэтому, несмотря на абсурдность и неспортивный характер принятого ИИХФ решения, Федерация хоккея Беларуси продолжит работу по развитию хоккея в стране и предоставлению всем своим спортсменам равных возможностей для профессионального роста и развития", - говорится в заявлении ФХРБ.-0-.
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"Будучи спортивной организацией, мы глубоко убеждены в том, что миссией спорта и хоккея в частности является объединение людей, способствование дружбе, духу...
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