ФХРБ: решение об отстранении белорусских команд от международных турниров противоречит уставу ИИХФ

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси считает решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) об отстранении сборных и клубных команд Беларуси от участия в турнирах под эгидой этой организации абсолютно несправедливым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХРБ.

"Будучи спортивной организацией, мы глубоко убеждены в том, что миссией спорта и хоккея в частности является объединение людей, способствование дружбе, духу честной игры и единству, особенно в трудные времена, а не разъединение людей путем принятия несправедливых, дискриминирующих решений, прямо противоречащих уставу ИИХФ. Белорусские спортсмены не принимают участия в вооруженном конфликте - это очевидно. Поэтому, несмотря на абсурдность и неспортивный характер принятого ИИХФ решения, Федерация хоккея Беларуси продолжит работу по развитию хоккея в стране и предоставлению всем своим спортсменам равных возможностей для профессионального роста и развития", - говорится в заявлении ФХРБ.-0-.