НОК Беларуси категорически не согласен с решениями исполкома МОК

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь и спортивное сообщество Беларуси категорически не согласны с решениями исполкома МОК от 25 и 28 февраля 2022 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В заявлении белорусского Национального олимпийского комитета говорится:

"Принцип "спорт вне политики" уже давно применяется Международным олимпийским комитетом весьма избирательно. Поддерживая политические решения отдельных стран, МОК лишает многих спортсменов единственного в жизни шанса проявить себя.

НОК Беларуси считает нелегитимными и противоречащими международному праву призывы исполкома МОК отстранить белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях, не использовать государственный флаг и не исполнять государственный гимн Республики Беларусь. Данное решение не подлежит никакому объяснению и основано на недостоверной информации.

Если МОК декларирует своим высшим приоритетом защиту спортсменов от всех форм притеснений и дискриминации, в том числе по национальному признаку, почему он допускает отстранение от участия в соревнованиях ни в чем не виновных спортсменов Беларуси, которые ничего не нарушили и выступают против любых войн и вооруженных конфликтов.

Белорусские спортсмены, участвующие в международных соревнованиях, уже сталкиваются с угрозами и дискриминацией в свой адрес, в том числе подогреваемой действиями МОК.

Принимая поспешные и необдуманные решения, МОК вступает в санкционную и информационную войну вместо того, чтобы созидать и строить Мир на основе олимпийских идеалов.

МОК не интересует факт, что Беларусь не нарушала олимпийское перемирие и белорусские войска не принимают участия в конфликте на территории Украины.

Беларусь как никто помнит последствия страшной, разрушительной войны, именно поэтому наша страна в очередной раз по собственной инициативе выступает диалоговой площадкой для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Спортсмены Беларуси, все спортивное сообщество нашей страны, все граждане Беларуси хотим одного - мира и согласия на земле!

Призываем все международное спортивное сообщество объединиться и по-настоящему оставаться олимпийской семьей в самые тяжелые времена. Необходимо предотвратить разжигание розни, злости и ненависти в рамках спортивной общественности и служить примером сплоченности и миролюбия для политических деятелей всех стран".-0-