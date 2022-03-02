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Минское "Динамо" сегодня стартует в плей-офф Кубка Гагарина

02.03.2022 07:31 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня проведут стартовый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперником минчан в четвертьфинале Западной конференции станет санкт-петербургский СКА. По итогам регулярного чемпионата армейцы заняли на Западе первое место, "зубры" расположились на восьмой строчке конференции. В минувшем сезоне эти команды также встречались в стартовом раунде плей-офф, ту серию подопечные Вудкрофта проиграли со счетом 1:4.

Матч СКА - "Динамо-Минск" стартует в Санкт-Петербурге в 19.30. В воскресенье и во вторник, 6 и 8 марта, "зубры" примут соперников на "Минск-Арене".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Соперником минчан в четвертьфинале Западной конференции станет санкт-петербургский СКА.
 
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