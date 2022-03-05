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Паралимпийская чемпионка из США: обидно за российских и белорусских спортсменов
05.03.2022 09:33 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладательница первой золотой медали в биатлоне на Паралимпиаде 2022 года американка Оксана Мастерс заявила, что ей очень обидно за российских и белорусских спортсменов, которые оказались лишены возможности выступать на Играх в Китае, сообщает ТАСС.
"Сейчас мне очень обидно за русских и белорусских спортсменов, - призналась Оксана Мастерс. - Я бы хотела жить в мире, где каждый отдельный спортсмен из каждой отдельной страны мира имел бы возможность соревноваться не против друг друга, а вместе друг с другом".
"Я бы хотела, чтобы они были здесь. Я надеюсь, что мир наступит как можно скорее, хочу быстрее посоревноваться с русскими и белорусскими спортсменами", - добавила она.-0-
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"Сейчас мне очень обидно за русских и белорусских спортсменов, - призналась Оксана Мастерс. - Я бы хотела жить в мире, где каждый отдельный спортсмен из каждой...
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