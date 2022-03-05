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"Шахтер" и БАТЭ матчем за Суперкубок откроют новый футбольный сезон в Беларуси

05.03.2022 09:39 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси официально откроется новый футбольный сезон. В поединке за Суперкубок встретятся чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" и обладатель Кубка страны борисовский БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Впервые матч открытия нового сезона пройдет на поле обновленного столичного стадиона "Динамо-Юни", начало встречи в 15.00. Год назад эти же соперники также встречались между собой в поединке за первый трофей сезона и тогда на поле ФК "Минск" футболисты "Шахтера" впервые завоевали Суперкубок, победив борисовчан в серии послематчевых пенальти.

После завершения прошлого сезона у обеих команд сменились главные тренеры - "Шахтер" возглавил экс-наставник "Гомеля" Иван Биончик, а игрой БАТЭ будет руководить Александр Михайлов, ранее работавший с дублирующим составом борисовского клуба.

БАТЭ является семикратным обладателем Суперкубка Беларуси, трижды этот трофей брали футболисты брестского "Динамо", по разу - "Шахтер" и "Гомель".

Ранее встречи за Суперкубок шесть раз проходили на поле ФК "Минск", пять матчей состоялось в столичном футбольном манеже и один на поле пинского стадиона "Волна".-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси официально откроется новый футбольный сезон. В поединке за Суперкубок встретятся чемпион...
 
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