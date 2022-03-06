"Цмокi" проиграли баскетболистам УНИКСа в Единой лиге ВТБ

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели десятое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня чемпионы Беларуси в своем 11-м поединке уступили в Казани лидеру "банковского" турнира УНИКСу с разницей в 42 балла - 56:98. На протяжении всей встречи хозяева полностью доминировали и были сильнее во всех компонентах игры. Самым результативным в составе минчан оказался Даниил Борисевич, в активе которого 12 очков, у победителей Марио Хезонья набрал 25 очков. Свой следующий матч Единой лиги ВТБ подопечные Ростислава Вергуна проведут 13 марта в Минске против казахстанской "Астаны" из Нур-Султана.

Также сегодня баскетболисты "Зенита" переиграли в Санкт-Петербурге гостей из пермской "Пармы" с результатом 82:75.

Турнирную таблицу возглавляет УНИКС, одержавший 13 викторий в 15 проведенных встречах, "Зенит" выиграл 11 из 14 матчей, московский ЦСКА имеет 10 побед в 13 сыгранных матчах.-0-