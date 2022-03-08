Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард Виталий Лисакович отличился в третьем поединке подряд и помог казанскому "Рубину" одержать волевую викторию над "Ахматом" в гостевом матче чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 3-й минуте встречи в Грозном Даниил Уткин вывел хозяев вперед, но это был их единственный успех. В начале второй половины игры Виталий Лисакович сравнял результат, а в компенсированное время Андерс Дрейер забил победный гол - 2:1 в пользу "Рубина". До этого белорусский нападающий в двух стартовых матчах в составе казанского клуба забил четыре мяча: сначала он оформил голевой дубль в гостевой встрече 19-го тура с лидером российского первенства "Зенитом" (2:3), а потом реализовал два пенальти в домашнем поединке 1/8 финала Кубка России с волгоградским "Ротором" (2:1).

Результаты остальных встреч 20-го тура: "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Уфа" - 2:0, "Ростов" - "Сочи" - 0:1, ЦСКА - "Нижний Новгород" - 1:0, "Крылья Советов" (Самара) - "Арсенал" (Тула) - 2:2, "Локомотив" (Москва) - "Химки" - 3:2, "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) - 0:2, "Краснодар" - "Урал" (Екатеринбург) - 2:1.

Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 44 очка (20 матчей), "Динамо" - 39 (20), "Сочи" - 37 (20), ЦСКА - 36 (20), "Краснодар" - 32 (19). Внизу турнирной таблицы "Химки" - 14 очков, 16 баллов имеет "Уфа".

Список лучших бомбардиров возглавляет 21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов, забивший 13 мячей.

Матчи 21-го тура российского первенства пройдут 12-14 марта.-0-