Источник материала: БелТА

8 марта, Минск / Корр. БЕЛТА/. Московское "Динамо" и казанский "Ак Барс" одержали победы в четвертых матчах первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамовцы в Череповце одолели "Северсталь" – 3:2. Исход встречи решился в овертайме, победную шайбу в котором забросил защитник москвичей Вячеслав Войнов. Таким образом, после четырех матчей счет в данном противостоянии сравнялся – 2:2, пятый поединок между собой команды проведут 10 марта в Москве.

Для выявления победителя "Авангарду" и "Ак Барсу" также не хватило 60 минут. Основное время игры закончилось со счетом 2:2, а в первом дополнительном периоде победу казанцам принес Дмитрий Кагарлицкий. Гостевой успех позволил "Ак Барсу" сократить разрыв в серии – 1:3, пятый матч дуэли состоится в четверг в Казани.-0-