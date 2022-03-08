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CAS зарегистрировал апелляцию Российского футбольного союза на решение ФИФА и УЕФА
08.03.2022 21:03 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию Российского футбольного союза на решение Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций отстранить сборные России и российские клубы от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.
28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. 7 марта РФС подал апелляцию в CAS на это решение.-0-
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28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. 7 марта РФС подал...
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