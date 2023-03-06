Источник материала: ИноСМИ

Игроки в казино бывают разных форм и размеров и из разных слоев общества. Некоторые из них - "синие воротнички", другие - "белые воротнички". Многие из них постоянно пытаются найти способ обыграть казино, а другие просто хотят на несколько часов вырваться из суматошного ритма мира.

Почти все они мечтают о том, что с ними произойдет во время игры, или мечтают об игровых достижениях, которые они надеются получить в один прекрасный день.

Хотя не каждый игрок в казино видит все эти сны, вот список из 7 вещей, о которых мечтают игроки в казино. Проверьте, не снилось ли вам что-нибудь из этого. Если вы играете в легальные казино беларуси, то наверняка да.

1 - Сорвать большой прогрессивный джекпот

Это так же, как и лотерея, и может стоить несколько долларов только для того, чтобы дать вам повод помечтать о том, что бы вы сделали с деньгами, если бы выиграли.

Большинство людей хотя бы иногда фантазируют о том, каково это - иметь миллионы долларов. Мысль о том, что можно быть финансово свободным и не беспокоиться о счетах, может снять огромный груз с ваших плеч.

Вы могли бы купить новый дом, новые машины, драгоценности, путешествовать по миру, заботиться о своих родителях, детях или и о тех, и о других, а также все то, что деньги не позволяли вам сделать в прошлом.

Хотя нет ничего плохого в том, чтобы мечтать о выигрыше большого прогрессивного джекпота или лотереи, правда в том, что более 99% людей, играющих в слоты или лотерею, никогда не получают крупный выигрыш.

До тех пор, пока вы не рассчитываете на пенсию и не тратите слишком много денег в погоне за мечтой, я не вижу в этом ничего плохого. И если вам когда-нибудь повезет сорвать огромный джекпот, вы уже будете знать, что вы хотите сделать с частью этих денег.

2 - Попадание в горячую полосу блэкджека

Я помню, как смотрел эпизод телевизионного шоу "Лас-Вегас" с Джошем Дюамелем и Джеймсом Кааном, где бомж в розовых кроличьих тапочках начал играть в блэкджек и сорвал огромный куш.

Он выигрывал миллионы, и они не могли заставить его прекратить игру. В конце концов он проиграл кучу денег, но в финальной сцене эпизода он в тапочках с зайчиками и в чистом виде идет по стрипу.

Большинство игроков в блэкджек мечтают попасть в горячую полосу, когда натуральный блэкджек за блэкджеком просто скатывается с колоды. Они мечтают о такой полосе, когда все их сплиты и дабл-дауны срабатывают, и в итоге они многократно умножают свою начальную ставку.

Если вы играете достаточно долго, у вас наверняка будет несколько таких полос. Конечно, у вас также будет несколько полос, когда вы не сможете выиграть ни одной руки, чтобы спасти свою жизнь, но в долгосрочной перспективе они, как правило, уравновешиваются тем, что вы проигрываете немного больше, чем выигрываете.

Довольно трудно провести серию до миллионов долларов, если только вы не играете по очень высоким ставкам, но такая серия может умножить ваш начальный баланс в десять и более раз.

Большинство игроков, которые попадают в такую полосу, наслаждаются хорошей выигрышной сессией, а затем отдают большую часть выигрыша обратно в казино в течение нескольких следующих игровых сессий.

3 - Жениться на симпатичной официантке с коктейлями

Когда я писал название этого раздела, оно должно было быть немного смешным, но если вы неженатый мужчина, проводящий много времени в казино, скажите мне, что вы не мечтали жениться или хотя бы сожительствовать с симпатичной официанткой.

Азартные игры могут быть одиноким занятием, даже если вы окружены другими игроками. Многие игроки в казино страдают от депрессии и могут быть одиноки.

Вот еще о чем стоит подумать. Кто-то наверняка собирается жениться на официантке, почему это не можете быть вы?

Если вы наберетесь смелости и пригласите ее на свидание, сделайте это в вежливой и профессиональной манере. К официанткам постоянно пристают и им постоянно приходится игнорировать сексуальные ухаживания, поэтому не стоит выглядеть как грязный мешок. Вежливо спросите ее, можете ли вы пригласить ее на ужин или что-то подобное, и не будьте придурком, если она откажется.

4 - Возможность играть в азартные игры полный рабочий день

Почему большинство людей играют в азартные игры?

Почему вы играете?

Я не могу говорить за других, но азартные игры удовлетворяют мое желание действовать, и иногда динамика риска и вознаграждения доставляет удовольствие. Когда я выигрываю руку, я чувствую себя хорошо.

Если я могу использовать свой мозг, чтобы обыграть казино, это прекрасное чувство, которое я хочу повторять как можно чаще.

Я часто мечтал о том, чтобы играть в азартные игры полный рабочий день по причинам, которые я перечислил выше. Проблема в том, что большинству из нас трудно найти способ обыграть казино в долгосрочной перспективе. Даже если вы можете выиграть, трудно сделать это на постоянной основе.

Другая проблема заключается в том, что большинство профессиональных игроков описывают азартные игры скорее как работу, чем как вид развлечения. Когда вы делаете то, что требуется, чтобы стать долгосрочным победителем, это уже не хобби и не развлечение. Вы должны постоянно работать, чтобы оставаться на вершине своей игры.

5 - Победа в Мировой серии покера

Когда Крис Манимейкер выиграл Мировую серию покера, а телеканал ESPN показал это событие около 500 раз, это способствовало взрыву популярности покера.

Это также заставило тысячи игроков в покер начать мечтать о победе на WSOP и миллионах долларов за первое место.

Тысячи игроков ежегодно платят вступительный взнос в размере $10 000 за возможность присоединиться к Дойлу Брансону, Филу Хеллмуту и Манимейкеру в качестве чемпионов главного события.

Это одна из тех мечтаний, которые могут помочь вам стать лучше в покере, даже если вы никогда не приблизитесь к победе в Мировой серии. Если эта мечта поможет вам продолжать совершенствовать свою игру и выигрывать все больше и больше покерных турниров или больше побеждать в ринговых играх, то это хорошая мечта.

Если вы действительно хотите иметь шанс выиграть WSOP, вам нужно начать читать лучшие книги, играть в покерных турнирах и продолжать учиться и практиковаться по мере своего совершенствования.

В покерных турнирах трудно победить, но по мере того, как вы будете становиться лучше, вы сможете чаще попадать в деньги. В конце концов, вы сможете делать достаточно ставок, чтобы получать прибыль и играть больше турниров.

6 - Часовые броски костей за столом для игры в кости

Большинство игроков в крэпс бросают кости восемь или десять раз, прежде чем выбыть из игры. Возможно, они видели или слышали истории о том, как игроки бросают кости в течение десятков бросков, но большинство игроков никогда не выходят за пределы 20 бросков или около того.

Но настоящие фанаты крэпса мечтают играть в течение часа подряд, не выходя из игры. У них так много положительных бросков, что они фиксируют прибыль и продолжают спускать часть своей прибыли до тех пор, пока не получат огромный выигрыш.

Если вы никогда не играли в крэпс, вам стоит найти время и присоединиться к шумной игре. Легко увлечься азартом длительных бросков, и если вы не будете осторожны, то тоже будете мечтать о длительных бросках костей. Волнение за столом для игры в кости может быть заразительным.

7 - Игра со знаменитостью

Разве не здорово было бы сыграть в покер с Дойлом Брансоном или другим профессионалом, которого вы постоянно видите по телевизору? А как насчет игры в блэкджек с голливудским Дэйвом Стэнном или Стэнфордом Вонгом?

Многие игроки в казино мечтают разделить стол или игру с известным человеком. Вы даже можете участвовать в покерных турнирах, в которых участвуют знаменитости, только для того, чтобы поиграть с известными людьми.

Только не стоит слишком много думать о них перед встречей, потому что знаменитые люди всегда должны быть начеку, чтобы не пропустить тех, кто что-то от них хочет. Из-за этого некоторые из них могут показаться недружелюбными. Помните, что они тоже люди, поэтому будьте вежливы, если вам доведется играть со знаменитостью.

Заключение

Мечты о богатстве - не единственная причина, по которой азартные игроки мечтают об игре в казино, но одна из основных. Некоторые из перечисленных выше снов могут помочь вам стать лучшим игроком, а большинство из них, по крайней мере, подарят вам несколько минут приятных мыслей.

Если вам приснится третья вещь в списке, потратьте несколько минут на составление плана и посмотрите, что получится. Худшим вариантом будет застрять там, где вы сейчас находитесь. Но положительный момент достаточно велик, чтобы решиться на авантюру. Это одна из авантюр, которая, похоже, идеально сочетается со всем остальным на этой странице.