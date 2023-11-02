Самые популярные профессии в спорте

Источник материала: ИноСМИ

Удивительно, но факт – практически каждый человек может построить успешную карьеру в спорте и для этого не придётся быть профессиональным спортсменом, выступать на чемпионатах и в целом развиваться в данном направлении. Мало кто об этом задумывается, но на самом деле в спортивной сфере трудится множество специалистов. Поэтому обязательно стоит изучить небольшую подборку про лучшие профессии в спорте.

Тренер

В его задачи входят планирование, организация и проведение учебно-тренировочных занятий с целью развить навыки, физические качества и умения в определенном виде спорта. Сегодня большой спрос на фитнес-тренеров, важно понимать, что работать им может только специалист со средним или высшим образованием, прошедший аттестацию. Подробно об это можно узнать на сайте https://xn--h1alcbjgh.xn--90ais/news/fakty-i-sobytiya/akkreditaciya-fitnes-trenerov-komu-nuzhna.

Спортивный комментатор

Спортивная журналистика представлена не только комментаторами, которые в режиме реального времени освещают спортивные события. Также здесь смогут реализовать творческий потенциал редакторы, корреспонденты, теле- и радиоведущие. Построить успешную карьеру сможет каждый, кто искренне любит спорт, готов работать в условиях ненормированного графика, умеет грамотно выражать свои мысли в устной и письменной форме, владеет инфостилем и имеет чувство юмора.

Спортивный агент

Основные задачи, которые стоят перед спортсменами, – тренировки, подготовка к выступлениям и сами выступления. А различные рутинные проблемы, связанные с финансами, правом и маркетингом решает его агент. В соответствии со стандартным договором в задачи агента входят:

· представление своего клиента перед журналистами;

представление своего клиента перед журналистами; · поиск выгодных контрактов;

поиск выгодных контрактов; · развитие личного бренда.

Нередко один специалист работает с несколькими клиентами одновременно.

Спортивный юрист

Юристы необходимы во всех сферах деятельности человека и спорт просто не мог стать исключением. В специализацию спортивных юристов входит разрешение споров, участниками которых становятся спортсмены. Обычно они связаны с применением допинга, а также речь идёт о дисциплинарных, трудовых и коммерческих спорах. Сопровождение трансферов спортсменов между клубами, консультации по трудовым контрактам, помощь в составлении регламентных документов и коммерческих соглашений – все это тоже входит в специализацию юриста.

Спортивный врач

Этот специалист осуществляет контроль состояния здоровья спортсменов, составляет программу подготовки к соревнованиям, в случае необходимости он оказывает медицинскую помощь и помогает в процессе реабилитации после болезни.

Гнинкипер

Это пока достаточно редкая профессия, но постепенно становится понятно, что необходимость в этих специалистах действительно существует. Гнинкипер занимается уходом за зелёными полями:

· для гольфа;

для гольфа; · футбола;

футбола; · тенниса и других видов спорта.

И это далеко не полный перечень спортивных профессий, в которых на данный момент существует необходимость. Вы можете попробовать свои силы, став спортивным психологом, судьёй, аналитиком, или спортивным менеджером.