Функциональные возможности CRM для фитнес-клуба: что должна уметь система автоматизации

Источник материала: ИноСМИ

В условиях жесткой конкуренции и растущих ожиданий клиентов фитнес-клубы нуждаются в мощных инструментах управления бизнесом. Наиболее эффективным способом оптимизировать рабочие процессы является внедрение CRM. Рассказываем, что должна уметь программа автоматизации на примере 1С:Фитнес клуб: https://www.fitness1c.ru/.

Ведение клиентской базы

Одной из основных функций CRM является сбор и обработка данных о посетителях клуба. Программа должна хранить подробную информацию о каждом клиенте: контактные сведения, история посещений, статистика по тренировкам и многое другое. Это позволяет упорядочить клиентскую базу и снизить количество административных задач.

Автоматизация маркетинга

CRM должна предоставлять инструменты для оптимизации маркетинговых кампаний. Так, в 1С:Фитнес клуб предусмотрены интеграции с сервисами аналитики Roistat, Яндекс Метрика, UIS и Calltouch. С их помощью можно отслеживать, насколько эффективно работают каналы продвижения и какая реклама действительно приводит клиентов, а не просто впустую расходует бюджет.

Управление расписанием

Функционал CRM должен предусматривать виджет онлайн-записи. Благодаря ему, клиенты смогут самостоятельно забронировать удобное время для занятий на сайте или в мобильном приложении клуба. Программа также должна уметь автоматически отправлять напоминания о предстоящих визитах по SMS, электронной почте или в мессенджерах.

Аналитика и отчетность

Эффективное управление бизнесом невозможно без сбора и анализа данных. Функционал 1С:Фитнес клуб включает более 120 готовых отчетов, а также набор дашбордов и аналитику в мобильном приложении руководителя. В программе можно просматривать отчеты по выручке, статистику продаж индивидуальных и групповых занятий и многое другое.

Интеграция с другими сервисами

Для максимальной эффективности CRM должна быть интегрирована с другими сервисами. Например, бухгалтерским ПО, платежными системами, социальными сетями, мессенджерами, СКУДами, торговым оборудованием, IP-телефонией. Это позволит сформировать на базе клуба единую информационную систему и упростит обработку данных.

Вывод

CRM для фитнес-клуба должна обладать широким спектром функциональных возможностей, направленных на оптимизацию рабочих процессов, улучшение качества обслуживания и повышения продаж. Выбор подходящей системы автоматизации играет ключевую роль в успешном развитии бизнеса.

1С:Фитнес клуб — отраслевое решение, разработанное с учетом специфики индустрии. Программа доступна в облачной и коробочной версии, а также обладает гибкой линейкой тарифов и широкими функциональными возможностями. Благодаря этому, ПО можно легко адаптировать как для небольшой студии, так и для крупной сети клубов.