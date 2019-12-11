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Киев готовит изменения в Минские соглашения к следующему «нормандскому саммиту»

12.12.2019 00:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украина готовит изменения в Минские соглашения. Они будут представлены на следующем саммите, который запланировали провести через 4 месяца. Об этом в эфире «Громадське ТВ» рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.


Фото: rbc.ua

«Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы», — приводит слова Резникова GordonUA.

Однако для того чтобы все сработало, необходимо согласие всех сторон, отметил Резников.

«Принципиальная должна быть договоренность: „Мы согласны, что есть логика, которая требует внесения изменений в Минские соглашения, так, чтобы они сработали“. И дальше оно спускается на трехстороннюю контактную группу, где мы уже отработаем редакционно, согласовав с политическими советниками или министрами иностранных дел четырех стран, и дальше будет принято решение, будут внесены изменения. Главное — желание „той стороны“ идти на примирение», — сказал Резников.

Вопрос внесения изменений поднимался и на недавней встрече «нормандской четверки» в Париже. В частности, разногласия между Россией и Украиной касаются вопроса о передаче Киеву контроля над восточной границей. По мнению украинского президента, только после этого на Донбассе можно проводить выборы.

Владимир Путин же напомнил Зеленскому, что по Минским соглашениям контроль над границей — это следующий шаг после проведения выборов на Донбассе. Российский президент уверен, что Минские соглашения переписывать нельзя.

«Зачем вскрывать минские соглашение и их заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все, создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать», — заявил Путин в Париже.

 
 
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Однако для того чтобы все сработало, необходимо согласие всех сторон, отметил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.
 
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