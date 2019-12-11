Подлодку с двумя тоннами кокаина задержали в Перу

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Военные перуанского флота перехватили подлодку, перевозившую более 2 т наркотиков, у северного побережья страны, сообщило Минобороны Перу, передает AFP .



Фото: Reuters

Патрульный катер перехватил судно около Талары, прибрежного города на северо-западе Перу. В ходе операции были задержаны четыре члена экипажа. По информации America Noticias , их доставят в Лиму, в отношении них также завели уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Как сообщили власти, они перевозили 2 т кокаина.

В конце ноября в Испании задержали подлодку, перевозившую 3 т кокаина. По информации газеты La Vanguardia, судно прибыло из Южной Америки. В ходе операции были задержаны три члена экипажа, но один из них сбежал. Полиция разыскивает его. По ее мнению, экипаж мог избавиться от части перевозимого груза.