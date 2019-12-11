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В Украине назвали имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

12.12.2019 19:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К убийству журналиста Павла Шеремета причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции на Донбассе. Об этом на специальном брифинге сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль.

«Проведенными следственно-розыскными мероприятиями и дальнейшим документированием членов группы удается четко отделить тех лиц, которые объективно подозреваются в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Юлия Кузьменко Андрей Антоненко и семья Грищенко», — сказал он.

Следствие рассматривало несколько версий убийства журналиста. Среди них — ошибка киллеров, так как взорванное авто принадлежало редактору «Украинской правды» Алене Притула, бытовая конфликтная ситуация, профессиональная деятельность Шеремета в Беларуси и России, дестабилизация социально-политической ситуации в стране, путем убийства знаковой особы.

Первые три версии не нашли подтверждения, поэтому отрабатывалась последняя, рассказал Коваль.

Во время брифинга демонстрировали кадры с камер видеонаблюдения, установленных на улицах, где произошло убийство. А также записи телефонных разговоров подозреваемых.

«Они не раз обсуждали сценарий дестабилизации внутренней ситуации в стране с путем выбора сакральной жертвы среди популярных и известных личностей, чтобы всколыхнуть общество», — рассказал Коваль.

 
 
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Во время брифинга демонстрировали кадры с камер видеонаблюдения, установленных на улицах, где произошло убийство. А также записи телефонных разговоров...
 
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