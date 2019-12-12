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Стало известно, кто заложил взрывчатку в машину Шеремету

12.12.2019 19:51 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проходят бывшие участники АТО, врач и медсестра. Причина преступления - дестабилизация социально-политической ситуации в Украине путем убийства знаковой фигуры.

Об этом сообщает meduza.io вечером 12 декабря.

На брифинге для журналистов присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка.

По мнению МВД, убийством Шеремета пытались дестабилизировать ситуацию в Украине.

Глава криминальной полиции Евгений Когаль заявил, что в причастности к убийству подозревают как минимум пять человек, в том числе участников украинской операции (АТО) в Донбассе.

Это медсестра парашютно-десантного батальона Юлия Дугарь, участники АТО Андрей Антоненко, Владислав и Инна Грищенко (известны под позывными «Riffmaster», «Буча» и «Пума»), а также врач и волонтер Юлия Кузьменко («Лиса»).

По версии следствия, взрывчатку под автомобиль Шеремета заложили Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко. Кузьменко — военный медик и детский врач-кардиолог, которая работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. По информации Когаля, в последние годы в собственности Кузьменко появились дом и нескольких автомобилей.

На брифинге включали видео с уличных камер видеонаблюдения, записи телефонных разговоров подозреваемых.

«Они не раз обсуждали сценарий дестабилизации внутренней ситуации в стране с путем выбора сакральной жертвы среди популярных и известных личностей, чтобы всколыхнуть общество», - рассказал Коваль.

Сейчас идут следственные действия, идут обыски и задержания. По словам Когаля, у следствия есть значительно больший объем информации, сегодня была обнародована только та часть, которую разрешил показать следователь.

Участника боевых действий в Донбассе музыкант Андрей Антоненко возмущен тем, что его подозревают.

«Я подумал, что это шутка сначала, а потом понял, что не шутка. Пытаются вручить подозрение, я его, конечно, не подписывал... Я услышал свою фамилию в организации убийства, в изготовлении взрывчатки...» - заметил он на своей странице в Фейсбуке.

Народный депутат, глава делегации Украины в ПАСЕ в Верховной Раде 8-го созыва Владимир Арьев (фракция «Евросолидарность») подтвердил факт вручения Антоненко подозрения.

«Автору гимна сил Специальных Операций, известному музыканту и военному шьют это дело! Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить - это правда, он в шоке, без преувеличений», - написал Арьев на странице в Фейсбуке.

Напомним, о задержании подозреваемых в убийстве известного журналиста Павла Шеремета сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в своем facebook-аккаунте.

 
 
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По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проходят бывшие участники АТО, врач и медсестра. Причина преступления - дестабилизация социально-политической...
 
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