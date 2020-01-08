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Украина обнародовала версии авиакатастрофы Боинга в Иране
09.01.2020 14:34 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Четыре версии авиакатастрофы Boeing в Иране рассматривает украинская сторона. Не исключают, что самолет сбила зенитная ракета Тор, ее обломки будут искать на месте крушения.
Об этом
«Изучаем версию поражения украинского "Боинга" зенитной ракетой российского ЗРК "Тор" и намерены искать обломки ракеты», - написал Данилов в комментарии для Цензор.Нет.
Он сообщил, что ночью по решению президента Украины Владимира Зеленского в Тегеран выехала государственная комиссия по расследованию катастрофы «Боинга» компании МАУ. В состав группы входят 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств.
В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации.
Украина обнародовала список версий авиакатастрофы в Иране:
В состав комиссии вошли специалисты, которые участвуют а расследовании других международных авиакатастроф – крушении малазийского «Боинга» МН-17 в июле 2014-го и экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты «Бук», сбившей малазийский самолет.
Украинская комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы. Специалисты будут искать обломки российской зенитной ракеты и сравнивать с обломками, опубликованными в интернете. При этом используются наработки, приобретенные в других расследованиях.
Также ведутся дипломатические переговоры с иранской стороной. Украинцы надеются на сотрудничество по всем вопросам, участвовать в расшифровке бортовых самописцев.
Расследование гибели украинских граждан находится на личном контроле президента Украины, обо всех данных, которые возможно опубликовать, мы будем немедленно информировать украинское общество и СМИ.
История вопроса
Напомним, ночью 8 января возле Тегерана
В МИД Украины
Создана и отправлена в Иран специальная группа для расследования катастрофы. При этом на сайте посольства Украины в Иране
Из отчета Boeing Организации гражданской авиации Ирана
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Четыре версии авиакатастрофы Boeing в Иране рассматривает украинская сторона. Не исключают, что самолет сбила зенитная ракета Тор, ее обломки будут искать на месте...
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