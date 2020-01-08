Украина обнародовала версии авиакатастрофы Боинга в Иране

Четыре версии авиакатастрофы Boeing в Иране рассматривает украинская сторона. Не исключают, что самолет сбила зенитная ракета Тор, ее обломки будут искать на месте крушения.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

«Изучаем версию поражения украинского "Боинга" зенитной ракетой российского ЗРК "Тор" и намерены искать обломки ракеты», - написал Данилов в комментарии для Цензор.Нет.

Он сообщил, что ночью по решению президента Украины Владимира Зеленского в Тегеран выехала государственная комиссия по расследованию катастрофы «Боинга» компании МАУ. В состав группы входят 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств.

В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации.

Украина обнародовала список версий авиакатастрофы в Иране:

Самолет поразила зенитная ракета ЗРК (информация о ЗРК «Тор» уже появилась в интернете) Лайнер толкнулся с беспилотным или другим летающим объектом Из-за технических неполадок взорвался двигатель Имел место террористический акт внутри самолета.

В состав комиссии вошли специалисты, которые участвуют а расследовании других международных авиакатастроф – крушении малазийского «Боинга» МН-17 в июле 2014-го и экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты «Бук», сбившей малазийский самолет.

Украинская комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы. Специалисты будут искать обломки российской зенитной ракеты и сравнивать с обломками, опубликованными в интернете. При этом используются наработки, приобретенные в других расследованиях.

Также ведутся дипломатические переговоры с иранской стороной. Украинцы надеются на сотрудничество по всем вопросам, участвовать в расшифровке бортовых самописцев.

Расследование гибели украинских граждан находится на личном контроле президента Украины, обо всех данных, которые возможно опубликовать, мы будем немедленно информировать украинское общество и СМИ.

История вопроса

Напомним, ночью 8 января возле Тегерана разбился самолет Boeing 737 Украинских авиалиний, направляющийся в Киев. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

В МИД Украины сообщили , что в в результате трагедии погибли граждане семи стран. Днем 9 января в Украине объявлен траур по погибшим, приспущены национальные флаги.

Создана и отправлена в Иран специальная группа для расследования катастрофы. При этом на сайте посольства Украины в Иране размещена информация о том, что все прежние версии причин катастрофы - неофициальны. Ранее же сообщалось, что основная версия трагедии - технические неполадки (загорелся двигатель).