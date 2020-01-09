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Палата представителей ограничила военные полномочия Трампа в отношении Ирана
10.01.2020 06:30 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, ограничивающую возможности Трампа вести войну с Ираном. Палата преставителей, которую контролируют демократы, одобрила резолюцию 224 голосами против 194.
Эта в целом символическая мера предусматривает одобрение конгресса на любой конфликт с этой страной, за исключением очевидного нападения со стороны Ирана.
Однако шансы на принятие резолюции сенатом, где большинство составляют республиканцы, невелики.
При этом ни США, ни Иран не говорят о планах по эскалации военного конфликта.
Ранее иранские военные осуществили ракетный
Принятая в четверг резолюция обязывает президента «прекратить использование вооруженных сил США» против Ирана, если конгресс не дал на это свое согласие.
Исключение составляет ситуация, когда «необходима защита от неминуемого вооруженного нападения».
Впрочем, даже если эта резолюция будет принята обеими палатами конгресса, президенту даже не придется накладывать на нее вето, поскольку она не имеет силы закона.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в четверг, что, с ее точки зрения, президент Трамп не повысил безопасность США, когда распорядился нанести удар по генералу Сулеймани.
В свою очередь Трамп в своем твите назвал резолюцию Пелоси безумной и выразил надежду, что «все республиканцы в конгрессе проголосуют против».
Он также поделился новыми причинами нанесения воздушного удара по генералу Сулеймани, заявив журналистам в Белом доме, что иранцы «собирались взорвать наше посольство» в Ираке.
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При этом ни США, ни Иран не говорят о планах по эскалации военного конфликта.
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