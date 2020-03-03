В Иране коронавирусом заразились 23 депутата парламента

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У 23 депутатов Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана анализ на коронавирус дал положительный результат, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на государственное телевидение Ирана.



Фото: Reuters

23 депутата Меджлиса Ирана заразились коронавирусом. Ранее сообщалось о пяти положительных анализах у депутатов. Как заявил вице-спикер парламента, заразившиеся депутаты часто проводят встречи с населением. Он призвал всех депутатов приостановить встречи с гражданами для предотвращения распространения вируса, пишет Anadolu .

Напомним, 2 марта умер член Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохаммад Мирмохаммади. Причина смерти не сообщалась, ранее у него обнаружили коронавирус.

27 февраля стало известно, что вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом . Тогда же сообщили о смерти экс-посла страны в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи. Анализ мужчины на коронавирус показал положительный результат. 25 февраля коронавирус обнаружили у замминистра здравоохранения Ирана Ираджи Харирчи.

Коронавирус зафиксирован уже в 58 странах. По последним данным , в Китае скончались 2912 человек, за его пределами — более 100. В Иране на сегодняшний день зафиксировано более 2300 заразившихся и более 75 летальных исходов.