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В Иране коронавирусом заразились 23 депутата парламента
03.03.2020 15:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У 23 депутатов Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана анализ на коронавирус дал положительный результат, сообщает агентство
23 депутата Меджлиса Ирана заразились коронавирусом. Ранее сообщалось о пяти положительных анализах у депутатов. Как заявил вице-спикер парламента, заразившиеся депутаты часто проводят встречи с населением. Он призвал всех депутатов приостановить встречи с гражданами для предотвращения распространения вируса, пишет
Напомним, 2 марта
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Коронавирус зафиксирован уже в 58 странах. По последним
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У 23 депутатов Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана анализ на коронавирус дал положительный результат.
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