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Снова неудача. Space X продолжает испытания новой ракеты
04.04.2020 11:00 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКомпания Space X провела неудачную операцию. Во время проверки на устойчивость у прототипа ракеты Starship распался на части весь корпус. Это третья неудачная попытка за год. Новая ракета имеет двуступенчатую конструкцию. Это позволяет использовать космический корабль много раз. Однако компания до сих пор не может решить проблему с будущим обликом аппарата. Из-за этого возникают технические сбои в работе. В этот раз причиной фиаско стали неверные параметры испытаний.
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Компания Space X провела неудачную операцию. Во время проверки на устойчивость у прототипа ракеты Starship распался на части весь корпус. Это третья неудачная попытка за...
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