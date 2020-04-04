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Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье: есть жертвы

04.04.2020 15:40 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Срочная новость из Подмосковья. Там прогремел взрыв в жилом доме. Погиб один человек. Еще четверо доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести. По предварительной версии, произошел взрыв газа. Разрушен подъезд, полностью обвалились три этажа. 
Губернатор Московской области взял происшествие под личный контроль. На место ЧП прибыл начальник главного управления МЧС по Московской области. Пострадавших экстренно размещают в местах временного пребывания.

 
Теги: Новости
 
 
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Срочная новость из Подмосковья. Там прогремел взрыв в жилом доме. Погиб один человек. Еще четверо доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести. По...
 
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