Путин наградил Ким Чен Ына медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Источник материала: Tut.by

Глава КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», сообщает российское посольство в Северной Корее, ссылаясь на указ президента РФ.



Фото: kcna.kp

Медаль вручена «за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в республике».

5 мая российский посол Александр Мацегора передал медаль главе МИД КНДР Ли Сон Гвону.