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Сегодня День независимости Швеции
06.06.2020 12:50 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОн также известен как День шведского флага. Национальный праздник был учрежден парламентом страны в 1983 году. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично
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Он также известен как День шведского флага. Национальный праздник был учрежден парламентом страны в 1983 году. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени...
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