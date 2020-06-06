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Сегодня День независимости Швеции

06.06.2020 12:50 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Он также известен как День шведского флага. Национальный праздник был учрежден парламентом страны в 1983 году. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Швеции Карла XVI Густава и народ этой страны с Национальным днем.
 
 
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Он также известен как День шведского флага. Национальный праздник был учрежден парламентом страны в 1983 году. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени...
 
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