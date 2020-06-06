ПДК вредных веществ в загрязненных из-за аварии водоемах в Норильске превышена в 200 раз

Источник материала: Tut.by

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.



Фото: редакция портала «Северный город»

«Всего было отобрано восемь проб забора воды. В них зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций более чем в 200 раз», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что после аварии на ТЭЦ-3 разлившиеся нефтепродукты попали в акватории рек Далдыкан и Амбарная, водозаборов ниже по их течению нет.

«Всего, по данным на утро 6 июня, откачено свыше 324 т разлившегося топлива, почти 96 т из них — с акватории реки Амбарной», — рассказали ТАСС в оперативном штабе.

Кроме того, обработано сорбентом и утилизировано свыше 14 тыс. кв. м загрязненного грунта, причем 10 тыс. кв. м из них удалось обработать за минувшие сутки.

29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в группу «Норникель») в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.