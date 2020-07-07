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В Атланту будут отправлены войска Нацгвардии

07.07.2020 08:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Новая волна массовых беспорядков в США. В охваченную протестами Атланту будут отправлены войска Нацгвардии. Губернатор Джорджии ввел режим ЧП на всей территории штата. В столицу региона прибудут около тысячи бойцов для охраны государственных зданий, включая особняк губернатора и штаб-квартиру департамента общественной безопасности. Кроме того,  они укрепят патрули полицейских города. Обуздать протесты своими силами не получается,  отметил мэр Атланты. Решение о вводе гвардии было принято после того, как в праздничные выходные (на День независимости США) во время протестов произошла стрельба. Погибли 5  человек, среди которых даже ребенок.

 
 
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Новая волна массовых беспорядков в США. В охваченную протестами Атланту будут отправлены войска Нацгвардии. Губернатор Джорджии ввел режим ЧП на всей территории...
 
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