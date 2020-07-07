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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Лондоне автомагистраль превратилась в настоящую реку из-за ливня Мощные осадки наблюдают в разных точках планеты. На севере Лондона из-за сильного ливня автомагистраль превратилась в настоящую реку. Движение транспортных...

Мощные осадки наблюдают в разных точках планеты. На севере Лондона из-за сильного ливня автомагистраль превратилась в настоящую реку. Движение транспортных средств остановлено, некоторые автомобилисты оказались в заложниках стихии.Масштабнее ситуация в Китае. Наводнения, которые начались еще 2 июля, вынудили местные власти экстренно эвакуировать более 27 тысяч жителей. За месяц тропических муссонов погиб 121 человек. На данный момент ущерб оценивается на сумму свыше 72 миллионов долларов.