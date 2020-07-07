|
В Лондоне автомагистраль превратилась в настоящую реку из-за ливня
07.07.2020 12:36 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМощные осадки наблюдают в разных точках планеты. На севере Лондона из-за сильного ливня автомагистраль превратилась в настоящую реку. Движение транспортных средств остановлено, некоторые автомобилисты оказались в заложниках стихии.
Масштабнее ситуация в Китае. Наводнения, которые начались еще 2 июля, вынудили местные власти экстренно эвакуировать более 27 тысяч жителей. За месяц тропических муссонов погиб 121 человек. На данный момент ущерб оценивается на сумму свыше 72 миллионов долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощные осадки наблюдают в разных точках планеты. На севере Лондона из-за сильного ливня автомагистраль превратилась в настоящую реку. Движение транспортных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)