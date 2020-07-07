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В Гаити люди требуют улучшить безопасность в стране
07.07.2020 12:36 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Гаити неспокойно. Сотни людей вышли на улицы Порт-о-Пренс с требованием улучшить безопасность в стране. В последнее время в столице фиксируют резкий рост криминала: учащаются случаи грабежа, мародерства и насилия. Изначально мирная акция переросла в столкновения со стражами правопорядка. Манифестанты подожгли баррикады и покрышки. Для сохранения порядка полиция применяет слезоточивый газ.
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В Гаити неспокойно. Сотни людей вышли на улицы Порт-о-Пренс с требованием улучшить безопасность в стране. В последнее время в столице фиксируют резкий рост...
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