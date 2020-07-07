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В Лас-Вегасе загорелся гараж с фейерверками
07.07.2020 13:18 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ прямом смысле феерично в Лас-Вегасе взорвался гараж с пиротехникой. Опасное огненное шоу произошло из-за бракованной коробки с фейерверком. Некоторые петарды взрывались прямо возле земли. По цепной реакции загорелся весь домашний склад атрибутов праздника. К счастью, никто не пострадал. Коллективными усилиями соседи по всей улице смогли предупредить последствия несчастного случая.
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В прямом смысле феерично в Лас-Вегасе взорвался гараж с пиротехникой. Опасное огненное шоу произошло из-за бракованной коробки с фейерверком. Некоторые петарды...
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