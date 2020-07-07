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На Кубе взорвался склад с боеприпасами

07.07.2020 13:18 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Несколько взрывов подряд прогремели на Кубе. В восточной провинции Ольгин сдетонировали боеприпасы на военном складе. Обошлось без жертв. С прилегающих территорий эвакуировано более 1200 человек. На данный момент Министерство Революционных вооруженных сил Кубы проводит расследование причин случившегося.

 
 
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Несколько взрывов подряд прогремели на Кубе. В восточной провинции Ольгин сдетонировали боеприпасы на военном складе. Обошлось без жертв. С прилегающих...
 
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