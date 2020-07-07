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В итальянских Альпах появился розовый лед

07.07.2020 14:14 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ледник Презена окрасился в такой цвет из-за водорослей. По мнению ученых, явление может иметь негативные экологические последствия, потому что растения ускоряют таяние льдов.

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Ледник Презена окрасился в такой цвет из-за водорослей. По мнению ученых, явление может иметь негативные экологические последствия, потому что растения ускоряют...
 
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