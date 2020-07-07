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В итальянских Альпах появился розовый лед
07.07.2020 14:14 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЛедник Презена окрасился в такой цвет из-за водорослей. По мнению ученых, явление может иметь негативные экологические последствия, потому что растения ускоряют таяние льдов.
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Ледник Презена окрасился в такой цвет из-за водорослей. По мнению ученых, явление может иметь негативные экологические последствия, потому что растения ускоряют...
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