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На юго-западе Китая школьный автобус упал в водохранилище
07.07.2020 15:52 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПогиб 21 человек, 15 травмированы. На поступивших кадрах видно, как резко транспортное средство меняет траекторию движения, пробивает ограду и падает за проезжую часть. На месте инцидента работают около сотни спасателей, 17 водолазов. Известно, что автобус уже достали из воды. Причину происшествия предстоит выяснить.
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Погиб 21 человек, 15 травмированы. На поступивших кадрах видно, как резко транспортное средство меняет траекторию движения, пробивает ограду и падает за проезжую...
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