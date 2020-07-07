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Мощный пожар в Неваде уничтожил уже более 1 800 гектаров леса
07.07.2020 16:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTДлительная засушливая погода возле города Гарднервилль позволяет пламени стремительно распространяться. Огнеборцы отключили электричество в ближайших к очагу возгорания домах. Людям рекомендовано эвакуироваться в специально созданные центры. Закрыты для передвижения 395 автомагистралей. О пострадавших не сообщается.
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Длительная засушливая погода возле города Гарднервилль позволяет пламени стремительно распространяться. Огнеборцы отключили электричество в ближайших к очагу...
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