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Мощный пожар в Неваде уничтожил уже более 1 800 гектаров леса

07.07.2020 16:06 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Длительная засушливая погода возле города Гарднервилль позволяет пламени стремительно распространяться. Огнеборцы отключили электричество в ближайших к очагу возгорания домах. Людям рекомендовано эвакуироваться в специально созданные центры. Закрыты для передвижения 395 автомагистралей. О пострадавших не сообщается.
 
 
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Длительная засушливая погода возле города Гарднервилль позволяет пламени стремительно распространяться. Огнеборцы отключили электричество в ближайших к очагу...
 
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