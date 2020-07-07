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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Улицы Софии утопают в воде Столица Болгарии София приходит в себя после грозовой бури и проливных дождей в сопровождении града - на улицы города выпало более 60 литров осадков на метр...

Столица Болгарии София приходит в себя после грозовой бури и проливных дождей в сопровождении града - на улицы города выпало более 60 литров осадков на метр квадратный. Затоплены подземные переходы и станции метро, повреждены автомобили. Некоторые районы остались без электричества. В настоящее время муниципальные власти города убирают улицы. Однако метеорологи вновь прогнозируют в регионе дожди.