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Улицы Софии утопают в воде
07.07.2020 17:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСтолица Болгарии София приходит в себя после грозовой бури и проливных дождей в сопровождении града - на улицы города выпало более 60 литров осадков на метр квадратный. Затоплены подземные переходы и станции метро, повреждены автомобили. Некоторые районы остались без электричества. В настоящее время муниципальные власти города убирают улицы. Однако метеорологи вновь прогнозируют в регионе дожди.
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Столица Болгарии София приходит в себя после грозовой бури и проливных дождей в сопровождении града - на улицы города выпало более 60 литров осадков на метр...
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