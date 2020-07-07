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Актеру Михаилу Ефремову предъявлено окончательное обвинение по делу о ДТП в центре Москвы

07.07.2020 19:08 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Статья - "Нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшее смерть человека". Если вина будет доказана, то артисту грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. К слову, он находится под домашним арестом. Тем временем сторона защиты говорит, что готова доказать невиновность своего клиента. Адвокат заявил, что собрал достаточно доказательств в пользу Ефремова. О том, какие доводы приведет юрист в защиту своего подопечного, узнаем в ходе судебного процесса. Известно, что уже проведены все необходимые экспертизы, есть данные с камер видеонаблюдения, а также показания свидетелей приобщены к делу. Напомним, смертельная авария с участием артиста произошла вечером 8 июня. Михаил Ефремов за рулем своего авто на огромной скорости вылетел на встречную полосу на Смоленском шоссе и протаранил фургон. Водитель микроавтобуса - 57-летний Сергей Захаров - получил травмы, несовместимые с жизнью. Наутро он скончался в больнице. 
 
 
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Статья - "Нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшее смерть человека". Если вина будет доказана, то артисту грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. К слову, он находится...
 
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