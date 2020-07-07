ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Непогода свирепствует в Азии. Полсотни погибших в Японии и не менее 120 в Китае

08.07.2020 06:30 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Смертоносные ливни обрушились на Японские острова. Число погибших уже превышает полсотни человек, 14 пропали без вести. Затоплено более 6 миллионов домов, 2 тысячи из которых остались без водоснабжения. В горных районах повреждены линии электропередачи, разрушены 11 мостов. По меньшей мере 31 тысяча жителей эвакуирована, еще около 1 300 000 человек в четырех префектурах на юго-западе страны готовятся покинуть свои жилища. В юго-западных районах Японии приостанавливают работу автоконцерны, банки и другие компании. По прогнозам метеорологов, нынешние дожди могут стать самыми сильными в истории страны. С последствиями стихии борются спасатели и 20 тысяч военных.

В соседнем Китае ситуация еще хуже. Под ударом стихии - 26 регионов страны. В центральной части объявлен высший уровень реагирования: опасность наводнения грозит Шанхаю и всей провинции Ахонь. Ливни затопили Ухань. За месяц тропических муссонов в стране погибло не менее 120 человек. Затоплены сельхозугодья, разрушено более 600 жилых строений. На данный момент финансовый ущерб превышает 72 миллиона долларов. Однако убытки не только экономические, но и культурные: в городе Хуаншань обрушился древний китайский мост, построенный в XVI веке. Он находился под защитой государства как объект исторической ценности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертоносные ливни обрушились на Японские острова. Число погибших уже превышает полсотни человек, 14 пропали без вести. Затоплено более 6 миллионов домов, 2 тысячи...
 
Новости дня
Новости в мире
 
США и Европа приходят в себя после разгула разрушительных стихий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика