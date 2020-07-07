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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Непогода свирепствует в Азии. Полсотни погибших в Японии и не менее 120 в Китае Смертоносные ливни обрушились на Японские острова. Число погибших уже превышает полсотни человек, 14 пропали без вести. Затоплено более 6 миллионов домов, 2 тысячи...

Смертоносные ливни обрушились на Японские острова. Число погибших уже превышает полсотни человек, 14 пропали без вести. Затоплено более 6 миллионов домов, 2 тысячи из которых остались без водоснабжения. В горных районах повреждены линии электропередачи, разрушены 11 мостов. По меньшей мере 31 тысяча жителей эвакуирована, еще около 1 300 000 человек в четырех префектурах на юго-западе страны готовятся покинуть свои жилища. В юго-западных районах Японии приостанавливают работу автоконцерны, банки и другие компании. По прогнозам метеорологов, нынешние дожди могут стать самыми сильными в истории страны. С последствиями стихии борются спасатели и 20 тысяч военных.В соседнем Китае ситуация еще хуже. Под ударом стихии - 26 регионов страны. В центральной части объявлен высший уровень реагирования: опасность наводнения грозит Шанхаю и всей провинции Ахонь. Ливни затопили Ухань. За месяц тропических муссонов в стране погибло не менее 120 человек. Затоплены сельхозугодья, разрушено более 600 жилых строений. На данный момент финансовый ущерб превышает 72 миллиона долларов. Однако убытки не только экономические, но и культурные: в городе Хуаншань обрушился древний китайский мост, построенный в XVI веке. Он находился под защитой государства как объект исторической ценности.