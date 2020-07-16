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Завод Nissan планируют закрыть в Испании

16.07.2020 10:16 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Почти полторы тысячи человек приехали из Барселоны в Мадрид, чтобы выразить свой протест против закрытия завода Nissan в стране. Работники собрались перед зданием правительства в Мадриде, призывая власти принять меры по недопущению закрытия автопроизводства.  
Если завод все же закроют, рабочих мест могут лишиться до 25 тысяч человек. Под давлением рабочих центральные и региональные власти пообещали продолжить переговоры с Nissan.

 
 
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Почти полторы тысячи человек приехали из Барселоны в Мадрид, чтобы выразить свой протест против закрытия завода Nissan в стране. Работники собрались перед зданием...
 
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