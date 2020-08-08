Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет, чтобы он был переизбран на второй срок. Об этом американский лидер сказал во время пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.



Фото: Flickr / The White House

«Последний человек, которого Россия хочет видеть на посту [президента] - это Дональд Трамп. Потому что никто не был так суров с Россией, как я», — заявил Трамп.

Так президент США ответил на вопрос, что он думает о заявлении американской контрразведки относительно попыток России повлиять на будущие выборы главы государства. В нем говорилось, что Москва пытается «продвинуть» Трампа, а его основного соперника Джо Байдена, напротив, «очернить», используя для этого «целый ряд мер».

«Мне все равно, кто что говорит», — заявил Трамп. В качестве примера «суровых» мер Вашингтона в отношении России он напомнил о санкциях против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также об увеличении расходов на оборону НАТО и укрепление Вооруженных сил США.

По словам Трампа, также «меньше всего хотят» его победы на выборах Китай и Иран. «Мы будем следить за всеми ними», — заявил он.

О попытках России повлиять на грядущие выборы президента США заявил глава Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина. В качестве примера действий Москвы он назвал публикацию «пленок Порошенко и Байдена». По его информации, внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач, обнародовавший эти записи, на которых люди с голосами Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко обсуждают смену правительства Украины и отставку генпрокурора страны Владимира Шокина в обмен на $ 1 млрд от США, является «пророссийским украинским парламентарием». Цель Деркача, по словам Эванины, — «подорвать кандидатуру Байдена».

Позицию Трампа российские власти, наоборот, пытаются улучшить, отметила американская контрразведка. «Некоторые связанные с Кремлем лица также стремятся поддержать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении», — заявил Эванина.

По его словам, на выборы в США кроме России пытаются повлиять и Китай с Ираном, но эти страны в отличие от нее не хотят победы Трампа. Пекин считает Трампа «непредсказуемым», а Тегеран опасается продолжения давления со стороны Вашингтона «в попытке спровоцировать смену режима», указал Эванина.

Выборы президента США в 2020 году назначены на 3 ноября. Основным соперником Трампа на них считается демократ и бывший вице-президент Джо Байден. Россия обвинения в попытках повлиять на выборы неоднократно опровергала.