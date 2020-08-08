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На белорусско-российской границе задержан глава «Открытой России» Андрей Пивоваров
08.08.2020 14:38 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На российско-белорусской границе задержан исполнительный директор общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, сообщается в
По словам председателя организации Анастасии Бураковой, на которые ссылается «МБХ медиа», активисты ехали в Беларусь для наблюдения за президентскими выборами 9 августа. Их без предоставления объяснений сняли с рейсового автобуса и задержали российские пограничники около 7 утра в Себежском районе Псковской области.
Федосеев и Потапов находятся на пограничном пункте в Себеже, «на них составляют некий административный материал» и обещают затем доставить в Псков, указывается в Twitter организации. Андрея Пивоварова в Себеже нет, сообщили адвокату «Открытой России» в погранслужбе.
В начале июля в разных городах РФ прошли обыски у сотрудников «Открытой России», основанной бывшим олигархом Михаилом Ходорковским.
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Активисты ехали в Беларусь для наблюдения за президентскими выборами 9 августа.
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