На белорусско-российской границе задержан глава «Открытой России» Андрей Пивоваров

Источник материала: Tut.by

На российско-белорусской границе задержан исполнительный директор общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, сообщается в Twitter организации. Вместе с ним задержаны члены петербургского отделения «Открытой России» Даниил Потапов и Александр Федосеев.

По словам председателя организации Анастасии Бураковой, на которые ссылается «МБХ медиа», активисты ехали в Беларусь для наблюдения за президентскими выборами 9 августа. Их без предоставления объяснений сняли с рейсового автобуса и задержали российские пограничники около 7 утра в Себежском районе Псковской области.

Федосеев и Потапов находятся на пограничном пункте в Себеже, «на них составляют некий административный материал» и обещают затем доставить в Псков, указывается в Twitter организации. Андрея Пивоварова в Себеже нет, сообщили адвокату «Открытой России» в погранслужбе.

В начале июля в разных городах РФ прошли обыски у сотрудников «Открытой России», основанной бывшим олигархом Михаилом Ходорковским.