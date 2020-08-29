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Путин: Россия признает легитимность президентских выборов в Беларуси

29.08.2020 13:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия признает прошедшие в Беларуси президентские выборы легитимными, а Александра Лукашенко — их победителем. Об этом Путин заявил в интервью, транслировавшемся в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1», сообщает ТАСС.


Фото: пресс-служба президента РФ

— Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал, мы признали их легитимность и, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все, — сказал Путин.

Он также заявил о своих подозрениях о том, что позиция Запада в отношении итогов белорусских президентских выборов заранее была заготовлена.

— Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов, — сказал Путин.
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Он отметил, что «ничего идеального в мире не существует, ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере», ни «даже в природе».

— У меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневается, были абсолютно честны, — заявил российский лидер.

Сообщается, что эта часть интервью полностью будет показана в эфире телеканала «Россия 24» в 20.00.

В первой части, которая вышла в эфир в пятницу, Путин рассказал, что по просьбе Лукашенко Россия сформировала резерв правоохранительных органов, который, в случае необходимости, будет направлен в нашу страну на помощь белорусским силовикам. Он также заявил, что задержание 33 россиян в Беларуси было спецоперацией украинских и американских спецслужб.

Напомним, Владимир Путин один из первых среди мировых лидеров поздравил Лукашенко с победой на выборах.

 
 
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Он отметил, что «ничего идеального в мире не существует, ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере», ни «даже в природе». «У меня есть все основания...
 
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