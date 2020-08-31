На американский штат Луизиана обрушился ураган, 14 человек погибли

Источник материала: Tut.by

Уже несколько дней американский штат Луизиана в США устраняет последствия урагана «Лора», который обрушился в середине прошлой недели. По данным местного Департамента здравоохранения, там погибли как минимум 14 человек, включая ребенка.





По сообщению Департамента здравоохранения штата на 30 августа, один мужчина утонул, другой погиб после падения с крыши во время устранения последствий урагана, еще четверо (включая ребенка) — из-за падения деревьев.

Большинство же смертей связаны с отравлением угарным газом из-за использования переносных генераторов. Дело в том, что стихия сильно ударила по энергосистеме штата и в результате на пике аварии до 360 тысяч человек остались без электричества. В некоторых регионах на устранение перебоев со снабжением потребуется еще несколько недель, пишет CNN со ссылкой на гендиректора компании Entergy Louisiana Филиппа Мэя.





Тем временем национальная метеослужба выпустила предупреждение о надвигающейся жаре на юго-запад штата — более 40 градусов. Власти выпустили предупреждение о безопасном использовании генераторов, поскольку очевидно, что жители будут так же активно использовать их для борьбы со зноем.



Хозяева дома оставили предупреждение о защите дома на случай мародерства в городе Lake Charles, штат Луизиана. Снимок сделан 28 августа, спустя два дня после удара стихии



Там же; разрушения после урагана



Мохаммед Джасим из фирмы European Automotive ремонтирует машины своих клиентов, 28 августа 2020-го



Обрушенные линии электропередачи в округе Креолы, Луизиана, США



Джейд Кингхэм после урагана убирает с пола своей кухни рассыпанную изоляцию потолка, округ Кэмерон



Бренд Морвант принимает помощь от соседа Рики Вильямса, чтобы убрать свою разрушенную СТО после удара «Лоры» в округе Кэмерон, юго-запад штата Луизиана



Эвакуированные люди прибыли в Новый Орлеан. Жителям города Lake Charles и окрестностей штат обеспечил на это время проживание в отеле, 28 августа



Мальчик по имени Лейн Кингхэм стоит на лестнице, пока его отец Дерек вместе с соседом Кори Мануалом устраняют последствия стихии на крыше дома



Филипп Дайсон стоит посреди своего поврежденного ураганом судна Daddy’s Girls, которое мужчина использует для ловли креветок. Порт города Lake Charles, штат Луизиана



Волонтеры участвуют в субботнике по расчистке сада-зоопарка Louisiana Purchase, 29 августа 2020-го



29 августа президент США Дональд Трамп посетил два города, которые пострадали от урагана — один в штате Луизиана, а второй в штате Техас



Разрушенный магазин свадебных платьев, город Lake Charles, штат Луизиана

По данным американских СМИ, «Лаура» — самый сильный шторм, который обрушился на Луизиану с середины 1800-х. Ветер, достигающий 250 км/ч, буквально ломал тысячи опор линии электропередачи, не говоря о жилых домах и деревьях.