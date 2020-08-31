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На американский штат Луизиана обрушился ураган, 14 человек погибли
31.08.2020 13:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже несколько дней американский штат Луизиана в США устраняет последствия урагана «Лора», который обрушился в середине прошлой недели. По данным местного Департамента здравоохранения, там погибли как минимум 14 человек, включая ребенка.
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Большинство же смертей связаны с отравлением угарным газом из-за использования переносных генераторов. Дело в том, что стихия сильно ударила по энергосистеме штата и в результате на пике аварии до 360 тысяч человек остались без электричества. В некоторых регионах на устранение перебоев со снабжением потребуется еще несколько недель,
Тем временем национальная метеослужба выпустила предупреждение о надвигающейся жаре на юго-запад штата — более 40 градусов. Власти выпустили предупреждение о безопасном использовании генераторов, поскольку очевидно, что жители будут так же активно использовать их для борьбы со зноем.
По данным американских СМИ, «Лаура» — самый сильный шторм, который обрушился на Луизиану с середины 1800-х. Ветер, достигающий 250 км/ч, буквально ломал тысячи опор линии электропередачи, не говоря о жилых домах и деревьях.
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Большинство смертей связаны с отравлением угарным газом из-за использования переносных генераторов. На пике стихии без электричества остались более 360 тысяч...
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