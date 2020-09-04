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В квартире в германском Золингене найдены тела пятерых детей

04.09.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкая полиция сообщает, что в частной квартире на улице Хассельштрассе в городе Золинген на западе Германии обнаружены тела пятерых детей. Все они принадлежали к одной семье.


Фото: Reuters

Служба спасения приехала в четверг по вызову. Полиция рассматривает случившееся как преступление.

Полицию вызвала бабушка жертв, которая живет в городе Мёнхенгладбах в 60 километрах от Золингена. Перед тем, как позвонить экстренным службам, она связывалась со своей дочерью.

Немецкие правоохранительные органы подтвердили, что в убийстве детей подозревается их 27-летняя мать. По данным немецких СМИ, среди погибших детей было три девочки в возрасте одного года, двух и трех лет, а также двое мальчиков, которым было шесть и восемь лет. Еще один ребенок - 11-летний мальчик - не пострадал.

"В 13.45 нам сообщили, что в одной из квартир были найдены пятеро мертвых детей. К сожалению, это оказалось правдой. Сейчас мы предполагаем, что виновата 27-летняя мать", - сказал представитель полиции Штефан Вайанд.

Он подтвердил, что мать после этого отправилась на железнодорожный вокзал Дюссельдорфа и попыталась покончить с собой.

Женщина выжила, но получила тяжелые травмы - и сейчас находится в больнице под охраной полиции.

Согласно заявлению полиции, ее 11-летний сын приехал вместе с ней в Дюссельдорф, однако стал ли он свидетелем попытки самоубийства, неясно. Позже мальчик отправился к своей бабушке в город Мёнхенгладбах.

Как сообщает агентство Франс-пресс, в ответ на вопрос, имели ли отношение к смерти детей какие-либо медицинские препараты, Вайанд ответил: "Мы ведем расследование в этом направлении". "Причина смерти будет установлена в результате расследования и вскрытия", - сказано в сообщении полиции.

В момент, когда в квартире появились полицейские, матери детей там не было.


Фото: Reuters

Мэр Золингена Тим Курцбах выразил соболезнования в связи с трагедией. "Я потрясен и глубоко шокирован сообщением о том, что в нашем городе найдены пятеро мертвых детей", - написал он в "Фейсбуке".

Представитель немецкой полиции сообщил газете Bild: "Пока мы ничего не можем сказать о мотивах. Мать должна быть допрошена".

Сотрудники полиции работают в доме, где были обнаружены тела детей, вход в здание оцеплен.

 
 
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По данным немецких СМИ, среди погибших детей было три девочки в возрасте одного года, двух и трех лет, а также двое мальчиков, которым было шесть и восемь лет. Еще...
 
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