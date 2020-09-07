Навальный вышел из комы

Источник материала: Tut.by

Состояние Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы. Об этом сообщает клиника «Шарите».



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Навального вывели из комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в клинике. Там также отметили, что еще рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете , на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Находящегося в медикаментозной коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин.

Согласно заключению российских врачей, причиной госпитализации Навального могло стать нарушение обмена веществ.

Эксперты клиники «Шарите» обнаружили у Навального признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы, после чего канцлер Германии и министр иностранных дел ФРГ призвали Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении. С требованием независимого расследования выступили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и госсекретарь США Майкл Помпео.

Александр Лукашенко 3 сентября заявил , что отравление Навального является фальсификацией. Об этом, по его словам, свидетельствует перехваченный белорусскими спецслужбами разговор между Варшавой и Берлином.