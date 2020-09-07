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Осужденным за убийство Хашогги отменили смертные приговоры
07.09.2020 20:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спустя почти два года после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги суд Саудовской Аравии заменил смертные приговоры пяти осужденным по этому делу на пожизненные сроки. Как уточняют в понедельник местные СМИ, пять человек приговорили к 20 годам тюремного заключения. Еще трое осужденных будут лишены свободы на сроки от семи до десяти лет, пишет
В мае сыновья Хашогги заявили, что
Зверское убийство саудовского журналиста
Джамаль Хашогги был зверски убит бойцами спецподразделения из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле
Суд в Эр-Рияде над 11 фигурантами дела начался в январе 2019 года. Правозащитные организации критиковали власти Саудовской Аравии за препятствование достоверному расследованию случившегося и закрытый характер судебного процесса. Саудовский суд в декабре 2019 года приговорил пять человек
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Пять человек приговорили к 20 годам тюремного заключения. Еще трое будут лишены свободы на сроки от семи до десяти лет.
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