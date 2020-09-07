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Врачи вывели Навального из искусственной комы

08.09.2020 07:03 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Состояние российского политика Алексея Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.

«Он реагирует на словесные стимулы», - говорится в пресс-релизе клиники Charite.

По оценке врачей, его состояние улучшилось, пациента постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщает «Интерфакс».

Специалисты говорят, что пока слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия отравления политика, сообщает «Эхо Москвы».

Господин Навальный был в коме с 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. До транспортировки в «Шарите» он лечился в больнице скорой помощи в Омске, где вынужденно сел самолет. Власти ФРГ заявляли, что специалисты военной лаборатории нашли признаки отравления ядом из группы «Новичок». Российские врачи отравление отрицают.

Александр Лукашенко заявил 3 сентября вна встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным, что белорусские спецслужбы перехватили разговор, доказывающий, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального – фальсификация. Ряд государственных СМИ и телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе Лукашенко, опубликовали запись разговора, который подтверждал эту версию. Однако практически никто не принял это всерьез.

 
 
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Состояние российского политика Алексея Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы. «Он реагирует на словесные стимулы», - говорится в пресс-релизе...
 
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