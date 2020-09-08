Как Навальный пережил контакт с «Новичком»? Почему пострадал только он? Отвечают токсикологи и эксперты по химоружию

Источник материала: Tut.by

Алексей Навальный выведен из комы и реагирует на окружающих, об этом спустя две с половиной недели после его госпитализации сообщили врачи немецкой клиники «Шарите». Би-би-си задала самые популярные вопросы об отравлении политика ведущим западным экспертам в области токсикологии и химического оружия.



Фото: Reuters

Немецкие врачи в первые дни лечения объявили, что политик был отравлен веществами из группы ингибиторов холинэстеразы, но точный агент установить не удалось.

После анализов в немецкой военной лаборатории было объявлено, что речь идет о веществе из семейства «Новичок». Этот боевой яд получил широкую известность после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери весной 2018 года.

По данным Der Spiegel, следы яда были найдены в крови, моче и на коже Навального. Они остались и на бутылке, из которой оппозиционер пил, предположительно, уже после того, как был отравлен.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой преступления и потребовала, чтобы Россия провела расследование. Такие же заявления делали США и другие страны Евросоюза.

Россия в свою очередь заявила, что пока не видит оснований для уголовного дела. Басманный суд Москвы отклонил жалобу сторонников Навального на бездействие со стороны Следственного комитета, куда они подали заявление о преступлении.

«Криминального следа» в случившемся с политиком не увидел и глава МВД Владимир Колокольцев. Спикер Думы Вячеслав Володин и вовсе назвал произошедшее «провокацией». МИД заявил, что разработками химических соединений, входящих в группу «Новичок», занимались многие страны, а не только Россия.

После того как немецкие врачи опубликовали свои выводы об отравлении Навального ядом из класса «Новичок», в СМИ появилось много вопросов к этой версии. Например, не могли ли яд разработать химики, не имеющие доступа к военным лабораториям, и почему боевое вещество не смогло убить Навального.

Би-би-си решила спросить об этом у ведущих западных экспертов в области токсикологии и химического оружия. На вопросы о произошедшем ответили:

Чарльз Маккей — бывший президент Американского колледжа медицинских токсикологов

Дэн Касцета — эксперт в сфере химического и биологического оружия, автор книги «Toxic. A History of Nerve Agents, From Nazi Germany to Putin’s Russia».

Джеймс Норрис — консультирующий эксперт Британского токсикологического общества

Гэри Стефенс — глава направления фармакологии Университета Ридинга

Доктор Наташа Бэмджэма — эксперт Центра изучения нераспространения оружия Джеймса Мартина

Милтон Лайтенберг — эксперт Центра исследований в области безопасности в Университете Мэриленда, автор книги «The Soviet Biological Weapons Program. A History»

Выводы всех опрошенных Би-би-си специалистов схожи: Навального, который, судя по всему, в этот раз оказался единственным, кто вошел в значимый контакт с боевым веществом, спасла своевременная медицинская помощь. При этом обнаружить, чем именно его отравили, омским врачам было действительно нелегко.

Почему Навальный — единственная жертва отравления? В случае со Скрипалями также пострадал полицейский, а еще одна женщина погибла.

Короткий ответ: Атака на Навального была точечной. Версия отравления через чай вполне жизнеспособна.

То, что Навальный — единственный пострадавший, свидетельствует, что, скорее всего, лишь он находился в продолжительном контакте с отравляющим веществом и получил высокую дозу. В таком случае атака против него была локализованной и точечной, говорит профессор Гэри Сфефенс.

Версия, согласно которой политик выпил отравленный чай, в эту теорию укладывается, потому что при таком сценарии негативному воздействию подвергается только жертва покушения, согласны эксперты, опрошенные Би-би-си.

Нужно помнить и о том, что нервно-паралитические вещества часто бывают нестабильны. Яд, от которого пострадал Навальный, мог испариться до того, как смог навредить кому-то еще, — но это зависит от характеристик конкретного вещества, предполагает доктор Наташа Бэджема. Если Навальный действительно был отравлен чаем, можно предположить, что он выпил жидкость целиком, а пластиковый стаканчик выкинул — в таком случае действительно могло не быть других пострадавших.

«Неоднозначность метода отравления, вероятно, была преднамеренной, чтобы оставить много открытых вопросов, но не прослеживаемых доказательств», — рассуждает Бэджема.

В Солсбери не произошло масштабного заражения городской среды. По итогам расследования было найдено всего несколько зараженных поверхностей.

Пострадали от «Новичка» только те, кто вошел с ним в непосредственный контакт. Юлия и Сергей Скрипали, предположительно, дотронулись до дверной ручки. Это же, скорее всего, сделал и полицейский, который попал в больницу. При этом все они выжили.

Гражданка Великобритании Дон Стерджес — единственная жертва — погибла из-за того, что распылила на себя большую дозу «Новичка», думая, что это духи. Ее партнер, который нашел бутылочку в помойке и принял ее за косметическое средство, выжил.

Как Навальный смог пережить отравление «Новичком», если это вещество такое опасное?

Короткий ответ: Ему своевременно оказали медицинскую помощь и дали антидот атропин.

Многие жертвы «Новичка» выжили, потому что им своевременно оказали медицинскую помощь. «Пострадавшим от контакта с подобными веществами нужна поддержка дыхания и давления — судя по всему, Навальному обеспечили такое лечение очень быстро, хотя мы не знаем всех деталей того, что с ним делали в Омске», — полагает эксперт-токсиколог Чарльз Маккей.

Политик смог быстро попасть в больницу, благодаря экстренной посадке самолета. Кроме того, для веществ из группы «Новичок» необходимый антидот — атропин, а он есть в наличии в любой реанимации или у бригады «скорой помощи». Найти противоядие для других боевых агентов бывает намного сложнее.

Нельзя исключать, что ввести атропин Навальному решили превентивно, не подозревая об отравлении именно фосфорорганическими отравляющими соединениями. В любом случае он замедлил действие вещества, и если и не спас Навальному жизнь, то по крайней мере позволил продержаться до попадания в реанимацию.

Эксперт по химоружию Милтон Лайтенбург предполагает, что после перевозки Навального в Берлин немецкие врачи работали в контакте с экспертами «Портон Дауна» и госпиталя в Солсбери, у которых есть успешный опыт лечения Скрипалей.

Кроме того, у спецслужб стран ЕС есть токсикологическая информация о «Новичке», которой после отравления в Солсбери поделилась Британия.

Большое значение играет и количество яда, которое получил Навальный — здесь уместно выражение «ядом вещество делает дозировка», говорит профессор Гэри Стефенс.

Сложно ли обнаружить «Новичок»? Как можно объяснить то, что врачи в Омске не нашли следов заражения? Может ли это быть связано с недостаточным уровнем оборудования в российских лабораториях?

Короткий ответ: Чтобы обнаружить «Новичок», действительно нужно специализированное оборудование. Однако предварительные выводы об отравлении можно сделать и по симптомам и анализам крови.

В случае с боевыми отравляющими веществами нередко бывает, что установить сам факт их воздействия намного проще, чем определить конкретный яд, — даже если есть достаточное количество анализов крови и мочи.

Для поиска яда нужны другие технологии и оборудование. Например, существует методика под названием «реактивация флорида» — ее применяют для поиска боевых отравляющих веществ, но не у многих лабораторий есть необходимые технологии или знания, чтобы проводить такой тест, отмечает Дэн Касцета.

Эксперт по химическому оружию Милтон Лайтенберг отмечает, что для обнаружения следов «Новичка» необходим газовый инфракрасный спектометр, который есть у лаборатории «Портон Даун» и военных экспертов Германии.

Для идентификации конкретного химического агента требуются узкоспециализированные лабораторные испытания — такие, как жидкостная хроматография и масс-спектроскопия, подтверждает эксперт Чарльз Маккей.

По словам Алистера Хэя, занимаюшего в Университете Лидса пост почетного профессора токсикологии, «Новичок» выводится из организма, разлагаясь в печени при взаимодействии с одним из ее ферментов (бутирилхолинэстеразой), однако процесс этот очень долгий. Пока яд присутствует в теле пациента хотя бы в минимальном количестве, организм не может функционировать самостоятельно и его приходится держать в коме, поддерживая жизнь отравленного при помощи аппаратуры.

Тот же фермент, уточняет профессор используется и для диагностики отравления ФОС. Выделив энзим из крови пациента, медики в буквальном смысле слова снимают с молекул бутирилхолинэстеразы прикрепившийся к ним яд и изучают его состав. Только после этого можно с достаточной степенью уверенности утверждать, какое именно отравляющее вещество было использовано.

При этом нужно помнить, что установить сам факт отравления нервно-паралитическим веществом можно и без определения конкретного яда. Эксперты отмечают характерные для таких случаев симптомы.

«С медико-биологической точки зрения врачи будут обращать внимание на, например, затрудненное дыхание, суженные зрачки, дезориентацию, возможно, судороги и кому», — отмечает профессор Гэри Стефенс.

Кроме того, тесты в таком случае показывают понижение уровня белка, который называется ацетилхолинэстераза. Для того, чтобы обнаружить это, сложное оборудование уже не нужно — достаточно простого анализа крови, который у Навального точно брали (хотя в некоторых случаях результаты анализа бывает сложно интерпретировать).

О том, что низкую ацетилхолинэстеразу у политика нашли еще в России, говорили даже в Кремле. Журналистам об этом сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Еще один важный симптом — ответ на специфическое лечение. Навальному давали атропин, которым сейчас его лечат в Германии, еще в Омске. Это значит, что у врачей были основания заподозрить отравление, хотя бы на основании его реакции.

Симптомы отправления «Новичком» изучены плохо. Гораздо глубже исследовались отравления фосфорорганическими соединениями, но некоторые из симптомов вполне позволяли поставить Навальному и омский диагноз — «нарушение обмена веществ, вызванное гипогликемией», считает эксперт Британского общества токсикологов Джеймс Норрис.

«Мышечные подергивания, которые связаны с отравлением холинэстеразой, можно рассмотреть и как дрожь при гипогликемии», — отмечает Норрис. То есть омские врачи в теории могли спутать симптомы.

Могут ли «Новичок» или его аналоги произвести любители? Возможно ли найти сырье, которое нужно для производства, в свободной продаже?

Короткий ответ: Нет. Сырье для «Новичка» невозможно найти в свободной продаже, хотя его формулы известны.

Ответить на этот вопрос сложно. Согласно существующему консенсусу, только у военных лабораторий есть возможности производить подобные яды. Для этого необходимо не только специальное оборудование, но и особые условия обеспечения безопасности, отмечает Милтон Лайтенберг. Кроме того, создание нервно-паралитических боевых веществ — сложный процесс, а яды семейства «Новичок» у некоторых экспертов считается особо непростыми в производстве.

Теоретически при наличии формул, хорошем знании химии, соблюдении предосторожностей и получении доступа к исходным реагентам производить химические агенты могут разные лица. Подробные исследования по «Новичку» публиковались, сами создатели вещества описывали процесс его синтеза в мемуарах — и, формально, проводилось это не в военных лабораториях.

Но найти составляющие компоненты в свободной продаже было бы невозможно, в основном их производят для военных нужд, а некоторые и вовсе попадают под запрет по Конвенции о запрещении химического оружия, говорит профессор Стефенс.

Определить, кто точно изготовил яд, которым отравили Навального, по имеющимся в открытом доступе данным невозможно. Но сама группа веществ «Новичок» ассоциируется с Россией, потому что была разработана именно там, объясняет эксперт.