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Как Навальный пережил контакт с «Новичком»? Почему пострадал только он? Отвечают токсикологи и эксперты по химоружию
08.09.2020 07:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Алексей Навальный выведен из комы и реагирует на окружающих, об этом спустя две с половиной недели после его госпитализации сообщили врачи немецкой клиники «Шарите». Би-би-си задала самые популярные вопросы об отравлении политика ведущим западным экспертам в области токсикологии и химического оружия.
Немецкие врачи в первые дни лечения объявили, что политик был отравлен веществами из группы ингибиторов холинэстеразы, но точный агент установить не удалось.
После анализов в немецкой военной лаборатории было объявлено, что речь идет о веществе из семейства «Новичок». Этот боевой яд получил широкую известность после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери весной 2018 года.
По данным Der Spiegel, следы яда были найдены в крови, моче и на коже Навального. Они остались и на бутылке, из которой оппозиционер пил, предположительно, уже после того, как был отравлен.
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой преступления и потребовала, чтобы Россия провела расследование. Такие же заявления делали США и другие страны Евросоюза.
Россия в свою очередь заявила, что пока не видит оснований для уголовного дела. Басманный суд Москвы отклонил жалобу сторонников Навального на бездействие со стороны Следственного комитета, куда они подали заявление о преступлении.
«Криминального следа» в случившемся с политиком не увидел и глава МВД Владимир Колокольцев. Спикер Думы Вячеслав Володин и вовсе назвал произошедшее «провокацией». МИД заявил, что разработками химических соединений, входящих в группу «Новичок», занимались многие страны, а не только Россия.
После того как немецкие врачи опубликовали свои выводы об отравлении Навального ядом из класса «Новичок», в СМИ появилось много вопросов к этой версии. Например, не могли ли яд разработать химики, не имеющие доступа к военным лабораториям, и почему боевое вещество не смогло убить Навального.
Би-би-си решила спросить об этом у ведущих западных экспертов в области токсикологии и химического оружия. На вопросы о произошедшем ответили:
Выводы всех опрошенных Би-би-си специалистов схожи: Навального, который, судя по всему, в этот раз оказался единственным, кто вошел в значимый контакт с боевым веществом, спасла своевременная медицинская помощь. При этом обнаружить, чем именно его отравили, омским врачам было действительно нелегко.
Почему Навальный — единственная жертва отравления? В случае со Скрипалями также пострадал полицейский, а еще одна женщина погибла.
Короткий ответ: Атака на Навального была точечной. Версия отравления через чай вполне жизнеспособна.
То, что Навальный — единственный пострадавший, свидетельствует, что, скорее всего, лишь он находился в продолжительном контакте с отравляющим веществом и получил высокую дозу. В таком случае атака против него была локализованной и точечной, говорит профессор Гэри Сфефенс.
Версия, согласно которой политик выпил отравленный чай, в эту теорию укладывается, потому что при таком сценарии негативному воздействию подвергается только жертва покушения, согласны эксперты, опрошенные Би-би-си.
Нужно помнить и о том, что нервно-паралитические вещества часто бывают нестабильны. Яд, от которого пострадал Навальный, мог испариться до того, как смог навредить кому-то еще, — но это зависит от характеристик конкретного вещества, предполагает доктор Наташа Бэджема. Если Навальный действительно был отравлен чаем, можно предположить, что он выпил жидкость целиком, а пластиковый стаканчик выкинул — в таком случае действительно могло не быть других пострадавших.
«Неоднозначность метода отравления, вероятно, была преднамеренной, чтобы оставить много открытых вопросов, но не прослеживаемых доказательств», — рассуждает Бэджема.
В Солсбери не произошло масштабного заражения городской среды. По итогам расследования было найдено всего несколько зараженных поверхностей.
Пострадали от «Новичка» только те, кто вошел с ним в непосредственный контакт. Юлия и Сергей Скрипали, предположительно, дотронулись до дверной ручки. Это же, скорее всего, сделал и полицейский, который попал в больницу. При этом все они выжили.
Гражданка Великобритании Дон Стерджес — единственная жертва — погибла из-за того, что распылила на себя большую дозу «Новичка», думая, что это духи. Ее партнер, который нашел бутылочку в помойке и принял ее за косметическое средство, выжил.
Как Навальный смог пережить отравление «Новичком», если это вещество такое опасное?
Короткий ответ: Ему своевременно оказали медицинскую помощь и дали антидот атропин.
Многие жертвы «Новичка» выжили, потому что им своевременно оказали медицинскую помощь. «Пострадавшим от контакта с подобными веществами нужна поддержка дыхания и давления — судя по всему, Навальному обеспечили такое лечение очень быстро, хотя мы не знаем всех деталей того, что с ним делали в Омске», — полагает эксперт-токсиколог Чарльз Маккей.
Политик смог быстро попасть в больницу, благодаря экстренной посадке самолета. Кроме того, для веществ из группы «Новичок» необходимый антидот — атропин, а он есть в наличии в любой реанимации или у бригады «скорой помощи». Найти противоядие для других боевых агентов бывает намного сложнее.
Нельзя исключать, что ввести атропин Навальному решили превентивно, не подозревая об отравлении именно фосфорорганическими отравляющими соединениями. В любом случае он замедлил действие вещества, и если и не спас Навальному жизнь, то по крайней мере позволил продержаться до попадания в реанимацию.
Эксперт по химоружию Милтон Лайтенбург предполагает, что после перевозки Навального в Берлин немецкие врачи работали в контакте с экспертами «Портон Дауна» и госпиталя в Солсбери, у которых есть успешный опыт лечения Скрипалей.
Кроме того, у спецслужб стран ЕС есть токсикологическая
Большое значение играет и количество яда, которое получил Навальный — здесь уместно выражение «ядом вещество делает дозировка», говорит профессор Гэри Стефенс.
Сложно ли обнаружить «Новичок»? Как можно объяснить то, что врачи в Омске не нашли следов заражения? Может ли это быть связано с недостаточным уровнем оборудования в российских лабораториях?
Короткий ответ: Чтобы обнаружить «Новичок», действительно нужно специализированное оборудование. Однако предварительные выводы об отравлении можно сделать и по симптомам и анализам крови.
В случае с боевыми отравляющими веществами нередко бывает, что установить сам факт их воздействия намного проще, чем определить конкретный яд, — даже если есть достаточное количество анализов крови и мочи.
Для поиска яда нужны другие технологии и оборудование. Например, существует методика под названием
Эксперт по химическому оружию Милтон Лайтенберг отмечает, что для обнаружения следов «Новичка» необходим газовый инфракрасный спектометр, который есть у лаборатории «Портон Даун» и военных экспертов Германии.
Для идентификации конкретного химического агента требуются узкоспециализированные лабораторные испытания — такие, как жидкостная хроматография и масс-спектроскопия, подтверждает эксперт Чарльз Маккей.
По словам Алистера Хэя, занимаюшего в Университете Лидса пост почетного профессора токсикологии, «Новичок» выводится из организма, разлагаясь в печени при взаимодействии с одним из ее ферментов (бутирилхолинэстеразой), однако процесс этот очень долгий. Пока яд присутствует в теле пациента хотя бы в минимальном количестве, организм не может функционировать самостоятельно и его приходится держать в коме, поддерживая жизнь отравленного при помощи аппаратуры.
Тот же фермент, уточняет профессор используется и для диагностики отравления ФОС. Выделив энзим из крови пациента, медики в буквальном смысле слова снимают с молекул бутирилхолинэстеразы прикрепившийся к ним яд и изучают его состав. Только после этого можно с достаточной степенью уверенности утверждать, какое именно отравляющее вещество было использовано.
При этом нужно помнить, что установить сам факт отравления нервно-паралитическим веществом можно и без определения конкретного яда. Эксперты отмечают характерные для таких случаев симптомы.
«С медико-биологической точки зрения врачи будут обращать внимание на, например, затрудненное дыхание, суженные зрачки, дезориентацию, возможно, судороги и кому», — отмечает профессор Гэри Стефенс.
Кроме того, тесты в таком случае показывают понижение уровня белка, который называется ацетилхолинэстераза. Для того, чтобы обнаружить это, сложное оборудование уже не нужно — достаточно простого анализа крови, который у Навального точно брали (хотя в некоторых случаях результаты анализа бывает сложно интерпретировать).
О том, что низкую ацетилхолинэстеразу у политика нашли еще в России, говорили даже в Кремле. Журналистам об этом сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Еще один важный симптом — ответ на специфическое лечение. Навальному давали атропин, которым сейчас его лечат в Германии, еще в Омске. Это значит, что у врачей были основания заподозрить отравление, хотя бы на основании его реакции.
Симптомы отправления «Новичком» изучены плохо. Гораздо глубже исследовались отравления фосфорорганическими соединениями, но некоторые из симптомов вполне позволяли поставить Навальному и омский диагноз — «нарушение обмена веществ, вызванное гипогликемией», считает эксперт Британского общества токсикологов Джеймс Норрис.
«Мышечные подергивания, которые связаны с отравлением холинэстеразой, можно рассмотреть и как дрожь при гипогликемии», — отмечает Норрис. То есть омские врачи в теории могли спутать симптомы.
Могут ли «Новичок» или его аналоги произвести любители? Возможно ли найти сырье, которое нужно для производства, в свободной продаже?
Короткий ответ: Нет. Сырье для «Новичка» невозможно найти в свободной продаже, хотя его формулы известны.
Ответить на этот вопрос сложно. Согласно существующему консенсусу, только у военных лабораторий есть возможности производить подобные яды. Для этого необходимо не только специальное оборудование, но и особые условия обеспечения безопасности, отмечает Милтон Лайтенберг. Кроме того, создание нервно-паралитических боевых веществ — сложный процесс, а яды семейства «Новичок» у некоторых экспертов считается особо непростыми в производстве.
Теоретически при наличии формул, хорошем знании химии, соблюдении предосторожностей и получении доступа к исходным реагентам производить химические агенты могут разные лица. Подробные исследования по «Новичку» публиковались, сами создатели вещества описывали процесс его синтеза в мемуарах — и, формально, проводилось это не в военных лабораториях.
Но найти составляющие компоненты в свободной продаже было бы невозможно, в основном их производят для военных нужд, а некоторые и вовсе попадают под запрет по Конвенции о запрещении химического оружия, говорит профессор Стефенс.
Определить, кто точно изготовил яд, которым отравили Навального, по имеющимся в открытом доступе данным невозможно. Но сама группа веществ «Новичок» ассоциируется с Россией, потому что была разработана именно там, объясняет эксперт.
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Как Навальный пережил контакт с «Новичком»? Почему пострадал только он? Отвечают токсикологи и эксперты по химоружию
Би-би-си задала самые популярные вопросы об отравлении политика ведущим западным экспертам в области токсикологии и химического оружия.
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