ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США введет санкции против Минска из-за ситуации с Колесниковой

09.09.2020 16:45 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Минска в связи с ситуацией вокруг члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.
 
Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента 8 сентября.
 
Помпео сказал, что «США в координации с партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Беларуси».  
 
По его словам, Вашингтон очень беспокоится из-за сообщений о происходящем в отношении Колесниковой и других членов Координационного совета белорусской оппозиции, в том числе Антона Родненкова и Ивана Кравцова.
 
Госсекретарь призвал власти Беларуси прекратить насилие в отношении своего народа, освободить всех задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, а также «вступить в конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества».
 
О похищении Колесниковой сообщалось 7 сентября. По данным Координационного совета оппозиции, ее, пресс-секретаря Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова похитили неизвестные в центре Минска.
 
На следующий день гомСМИ сообщили о задержании Колесниковой на границе с Украиной. По данным телеканала «Беларусь 1», Кравцов и Родненков вытолкнули Колесникову из машины, а сами пересекли границу. Также было опубликовано обращение Кравцова о решении покинуть республику, которое, по данным канала «Беларусь 1», обнаружили на его телефоне, найденном на месте происшествия.
 
Вчера, 8 сентября, замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Родненков и Кравцов были «насильно выдворены из Беларуси». Он отмечал, что Колесникову «выдворить не удалось», потому что она «предприняла действия по предотвращению ее перемещения»: разорвала на куски свой паспорт. События с похищением Колесниковой прокомментировал член президиума КС и юрист штаба Виктора Бабарико Максим Знак в своем аккаунте Фейсбук.
 
Официальный представитель погранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил РБК, что во время прохождения белорусско-украинской границы у Колесниковой было все в порядке с паспортом.
 
Санкции продлеваются каждый год, если сохраняется «угроза национальной безопасности и внешней политике США». Летом 2019 года в пресс-службе Белого дома сообщили о продлении американских санкций в отношении 10 белорусских граждан.
 
В 2018 году Трамп также продлил санкции в отношении белорусских чиновников.
 
В этом же году  Минфин США на год продлил режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Минска в связи с ситуацией вокруг члена Координационного совета белорусской оппозиции...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Датский изобретатель сознался в убийстве журналистки на борту своей субмарины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика