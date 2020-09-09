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США введет санкции против Минска из-за ситуации с Колесниковой
09.09.2020 16:45 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Минска в связи с ситуацией вокруг члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.
Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео,
Помпео сказал, что «США в координации с партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Беларуси».
По его словам, Вашингтон очень беспокоится из-за сообщений о происходящем в отношении Колесниковой и других членов Координационного совета белорусской оппозиции, в том числе Антона Родненкова и Ивана Кравцова.
Госсекретарь призвал власти Беларуси прекратить насилие в отношении своего народа, освободить всех задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, а также «вступить в конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества».
О похищении Колесниковой
На следующий день гомСМИ сообщили о задержании Колесниковой на границе с Украиной. По данным телеканала «Беларусь 1», Кравцов и Родненков вытолкнули Колесникову из машины, а сами пересекли границу. Также было опубликовано обращение Кравцова о решении покинуть республику, которое, по данным канала «Беларусь 1», обнаружили на его телефоне, найденном на месте происшествия.
Вчера, 8 сентября, замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко
Официальный представитель погранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил РБК, что во время прохождения белорусско-украинской границы у Колесниковой было все в порядке с паспортом.
Санкции продлеваются каждый год, если сохраняется «угроза национальной безопасности и внешней политике США». Летом 2019 года в пресс-службе Белого дома
В 2018 году Трамп также
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Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Минска в связи с ситуацией вокруг члена Координационного совета белорусской оппозиции...
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