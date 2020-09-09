США введет санкции против Минска из-за ситуации с Колесниковой

Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Минска в связи с ситуацией вокруг члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента 8 сентября. Об этом говорится в заявлении госсекретаря СШАна сайте Госдепартамента 8 сентября.

Помпео сказал, что «США в координации с партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Беларуси».

По его словам, Вашингтон очень беспокоится из-за сообщений о происходящем в отношении Колесниковой и других членов Координационного совета белорусской оппозиции, в том числе Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Госсекретарь призвал власти Беларуси прекратить насилие в отношении своего народа, освободить всех задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, а также «вступить в конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества».

сообщалось 7 сентября. По данным Координационного совета оппозиции, ее, пресс-секретаря Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова похитили неизвестные в центре Минска. О похищении Колесниковой7 сентября. По данным Координационного совета оппозиции, ее, пресс-секретаря Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова похитили неизвестные в центре Минска.

На следующий день гомСМИ сообщили о задержании Колесниковой на границе с Украиной. По данным телеканала «Беларусь 1», Кравцов и Родненков вытолкнули Колесникову из машины, а сами пересекли границу. Также было опубликовано обращение Кравцова о решении покинуть республику, которое, по данным канала «Беларусь 1», обнаружили на его телефоне, найденном на месте происшествия.

Антон Геращенко заявил , что Родненков и Кравцов были «насильно выдворены из Беларуси». Он отмечал, что Колесникову «выдворить не удалось», потому что она «предприняла действия по предотвращению ее перемещения»: разорвала на куски свой паспорт. События с похищением Колесниковой прокомментировал член президиума КС и юрист штаба Виктора Бабарико Максим Знак в своем аккаунте Фейсбук. Вчера, 8 сентября, замминистра внутренних дел Украины, что Родненков и Кравцов были «насильно выдворены из Беларуси». Он отмечал, что Колесникову «выдворить не удалось», потому что она «предприняла действия по предотвращению ее перемещения»: разорвала на куски свой паспорт. События с похищением Колесниковойчлен президиума КС и юрист штаба Виктора Бабариков своем аккаунте Фейсбук.

Официальный представитель погранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил РБК, что во время прохождения белорусско-украинской границы у Колесниковой было все в порядке с паспортом.

сообщили о продлении американских санкций в отношении 10 белорусских граждан. Санкции продлеваются каждый год, если сохраняется «угроза национальной безопасности и внешней политике США». Летом 2019 года в пресс-службе Белого домао продлении американских санкций в отношении 10 белорусских граждан.

продлил санкции в отношении белорусских чиновников. В 2018 году Трамп такжесанкции в отношении белорусских чиновников.