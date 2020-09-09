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Послу Германии передали требования Москвы по ситуации с Навальным

09.09.2020 19:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия потребовала от Германии дать незамедлительный ответ на запрос генпрокуратуры РФ о правовой помощи по делу оппозиционера Алексея Навального. Это требование было передано в среду, 9 сентября, послу ФРГ в Москве Гезе Андреасу фон Гайру, который был вызван в российское внешнеполитическое ведомство.


Фото: Reuters

«Возобновлено требование о незамедлительном предоставлении на фоне этой истерии предметного и развернутого ответа германской стороны на официальный запрос генеральной прокуратуры России от 27 августа 2020 года», — сообщили в МИД РФ. Москва настаивает на получении «медицинских данных, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов, с целью их комплексного изучения и проверки специалистами».

Берлин ведет себя «настолько конструктивно, насколько возможно»

В МИД ФРГ уже отреагировали на вызов дипломата. Берлин ведет себя «настолько конструктивно во всем этом процессе, насколько возможно», — сказала представительница министерства иностранных дел Германии.

По ее словам, результаты анализа лаборатории бундесвера обнародованы, причем этот процесс — абсолютно прозрачный. Запрос Москвы на правовую помощь передан правительством ФРГ соответствующим ведомствам. Россию призывают теперь внести решающий вклад в расследование. «Федеральное правительство сделало все, что в его силах, и, конечно, открыто для диалога», — добавила она.

 
 
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В МИД ФРГ подчеркивают, что Берлин в вопросе оказания правовой помощи РФ ведет себя «настолько конструктивно, насколько возможно».
 
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