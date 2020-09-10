В Мексике полиция нашла обезглавленное тело журналиста

Источник материала: Tut.by

Сотрудник издания Diario el Mundo был найден мертвым и обезглавленным в мексиканском штате Веракрус. Об этом пишет elDiario.es со ссылкой на источники в полиции.

«Семья Diario el Mundo скорбит о невосполнимой утрате нашего друга и журналиста Хулио Вальдивиа Родригеса, который был трусливо убит этим вечером в Тесонапе», — сказано в сообщении Twitter Diario el Mundo.

В полиции подтвердили elDiario.es, что Вальдивия нашли обезглавлены на железнодорожных путях в в муниципалитете Тезонапа, штат Веракрус. На теле были следы пыток.

По данным издания, штат Веракрус считается одним из самых опасных мест для журналисткой деятельности в Мексике и в мире, где с 2010 года были убиты 24 представителей СМИ.

В 2015 году был похищен журналист Моис Санчес в мексиканском городе Медельин де Браво в штате Веракрус, через три недели его нашли мертвым. В 2018 году суд штата приговорил двух бывших полицейских к 25 годам лишения свободы за убийство журналиста.

Однако родственники погибшего отмечают, что по мнению следствия, заказчиком убийства является местный мэр, который находится в розыске. Помимо этого, не были арестованы еще шесть полицейских, которых обвиняют в создании группы, занимающиеся продажей наркотиков. Близкие Санчеса считают, что сотрудники полиции и мэр занимались преступной деятельностью вместе.