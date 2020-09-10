ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кипр заблокировал новые санкции ЕС в отношении Беларуси

10.09.2020 08:29 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Кипр заблокировал принятие санкций ЕС в отношении руководителей Беларуси, ответственных за проведение выборов президента 9 августа и репрессии в отношении протестующих. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает агентство France-Presse.


Фото: europeinsight.net

Министры иностранных дел стран ЕС согласовали введение санкций «против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов». Совет Европы подготовил список чиновников, которые попадут под ограничительные меры: им будет запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы в Европе заморожены. AFP передает, что в список попали около 40 человек.

Отказ поддержать введение санкций против белорусских руководителей связан с тем, что Кипр в свою очередь требовал от ЕС ввести ограничения в отношении Турции в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне Восточного Средиземноморья. Напомним, открытие запасов газа в Средиземном море неподалеку от кипрских берегов усилило напряженность, существующую в отношениях между Кипром и Турцией со времени турецкого военного вмешательства в 1974 году, которое привело к территориальному разделу острова.

Президент Франции Эмманюэль Макрон еще летом 2019 года высказывал поддержку Кипру в конфликте с Турцией. «Хочу еще раз подчеркнуть нашу абсолютную солидарность с киприотами и нашу приверженность принципу государственного суверенитета. Турция должна прекратить свою незаконную деятельность в экономической зоне, которая принадлежит исключительно Кипру, — заявлял французский президент.

Ожидается, что следующий раунд консультаций глав МИД стран ЕС, на котором будет обсуждаться введение санкций в отношении Беларуси, состоится 21 сентября.

На данный момент санкции в отношении руководителей Беларуси, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации результатов выборов президента, ввели Латвия, Литва и Эстония.

Отношения Евросоюза с Турцией также будут обсуждаться подробнее на европейском саммите 24−25 сентября.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отказ поддержать введение санкций против белорусских руководителей связан с тем, что Кипр в свою очередь требовал от ЕС ввести ограничения в отношении Турции в...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Социсследование: более трети россиян одобряют действия Лукашенко по подавлению протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика