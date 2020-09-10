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Кипр заблокировал новые санкции ЕС в отношении Беларуси
10.09.2020 08:29 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кипр заблокировал принятие санкций ЕС в отношении руководителей Беларуси, ответственных за проведение выборов президента 9 августа и репрессии в отношении протестующих. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает агентство France-Presse.
Министры иностранных дел стран ЕС
Отказ поддержать введение санкций против белорусских руководителей связан с тем, что Кипр в свою очередь требовал от ЕС ввести ограничения в отношении Турции в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне Восточного Средиземноморья. Напомним, открытие запасов газа в Средиземном море неподалеку от кипрских берегов
Президент Франции Эмманюэль Макрон еще летом 2019 года высказывал поддержку Кипру в конфликте с Турцией. «Хочу еще раз подчеркнуть нашу абсолютную солидарность с киприотами и нашу приверженность принципу государственного суверенитета. Турция должна прекратить свою незаконную деятельность в экономической зоне, которая принадлежит исключительно Кипру, —
Ожидается, что следующий раунд консультаций глав МИД стран ЕС, на котором будет обсуждаться введение санкций в отношении Беларуси, состоится 21 сентября.
На данный момент санкции в отношении руководителей Беларуси, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации результатов выборов президента,
Отношения Евросоюза с Турцией также будут обсуждаться подробнее на европейском саммите 24−25 сентября.
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Отказ поддержать введение санкций против белорусских руководителей связан с тем, что Кипр в свою очередь требовал от ЕС ввести ограничения в отношении Турции в...
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