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Песков: Даже массовая акция протеста не означает, что большинство не поддерживает президента
10.09.2020 15:39 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Акции протеста не означают, что президента не поддерживает большинство. Главный показатель — это результаты выборов. Об этом заявил Дмитрий Песков.
— Что касается белорусских событий — всегда после всех выборов есть недовольные, вопрос только в большинстве они или в меньшинстве. Даже массовая акция протеста не означает, что не поддерживающих президента большинство. Белорусские события нужно оставить на усмотрение самой Беларуси, — заявил представитель Кремля,
По мнению Пескова, «единственным возможным барометром поддержки действующего политика являются голоса избирателей».
Александра Лукашенко,
За время протестов были задержаны более 7 тысяч человек, некоторые из них жестоко избиты, три человека погибли. Страны Запада не признали официальные результаты, выразили возмущение происходящим и призвали власти к диалогу с оппозицией.
Россия
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Главный показатель - это результаты выборов. Об этом заявил Дмитрий Песков.
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