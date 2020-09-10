ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Песков: Даже массовая акция протеста не означает, что большинство не поддерживает президента

10.09.2020 15:39 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Акции протеста не означают, что президента не поддерживает большинство. Главный показатель — это результаты выборов. Об этом заявил Дмитрий Песков.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Что касается белорусских событий — всегда после всех выборов есть недовольные, вопрос только в большинстве они или в меньшинстве. Даже массовая акция протеста не означает, что не поддерживающих президента большинство. Белорусские события нужно оставить на усмотрение самой Беларуси, — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос Znak.com.

По мнению Пескова, «единственным возможным барометром поддержки действующего политика являются голоса избирателей».

Александра Лукашенко, по данным ЦИК, на президентских выборах поддержали 80,1% избирателей. Начиная с 9 августа в стране проходят многочисленные акции протеста несогласных с официальными результатами выборов.

За время протестов были задержаны более 7 тысяч человек, некоторые из них жестоко избиты, три человека погибли. Страны Запада не признали официальные результаты, выразили возмущение происходящим и призвали власти к диалогу с оппозицией.

Россия признала итоги выборов, президент Владимир Путин назвал президентские выборы в Беларуси легитимными, а Александра Лукашенко — их победителем.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный показатель - это результаты выборов. Об этом заявил Дмитрий Песков.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Навальный восстановился и смог кое-что вспомнить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика