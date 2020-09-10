Песков: Даже массовая акция протеста не означает, что большинство не поддерживает президента

Источник материала: Tut.by

Акции протеста не означают, что президента не поддерживает большинство. Главный показатель — это результаты выборов. Об этом заявил Дмитрий Песков.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Что касается белорусских событий — всегда после всех выборов есть недовольные, вопрос только в большинстве они или в меньшинстве. Даже массовая акция протеста не означает, что не поддерживающих президента большинство. Белорусские события нужно оставить на усмотрение самой Беларуси, — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос Znak.com .

По мнению Пескова, «единственным возможным барометром поддержки действующего политика являются голоса избирателей».

Александра Лукашенко, по данным ЦИК , на президентских выборах поддержали 80,1% избирателей. Начиная с 9 августа в стране проходят многочисленные акции протеста несогласных с официальными результатами выборов.

За время протестов были задержаны более 7 тысяч человек, некоторые из них жестоко избиты, три человека погибли. Страны Запада не признали официальные результаты, выразили возмущение происходящим и призвали власти к диалогу с оппозицией.

Россия признала итоги выборов, президент Владимир Путин назвал президентские выборы в Беларуси легитимными, а Александра Лукашенко — их победителем.